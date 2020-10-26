灣區名將周知方奪銀 陳楷雯職業生涯最高分

陳楷雯對滑出個人職業生涯最高的204.90分總分相當興奮。（國際滑聯直播視頻截圖）

2020賽季國際滑聯花樣滑冰大獎賽（美國 站）於25日晚間在拉斯維加斯結束。華裔 名將陳巍（Nathan Chen）以絕對優勢，創紀錄地奪得本項賽事男子單人滑的四連冠。舊金山灣區 的華裔華裔名將周知方（Vincent Zhou）在同一個項目摘得銀牌。灣區另一位華裔名將陳楷雯（Karen Chen）位列女子單人滑第四名。

這是新冠肺炎疫情後國際滑聯舉辦的首項花樣滑冰國際大賽。比賽空場進行，選手在比賽過程之外都要佩戴口罩。

23日的短節目滑出個人職業生涯最高的111.17分之後，陳巍在24日下午的自由滑比賽獲得197.98分，總分達到299.15分並獲得冠軍。

陳巍表示非常珍惜此次比賽機會來調整狀態，並吸取阿克塞爾跳失誤的教訓。

周知方也近乎滑出了自己的最高水平。在短節目滑出了個人職業生涯最高的99.36分之後，他又得到175.74分的自由滑分數，以總分275.10分收穫一枚男單銀牌。

自由滑比賽，周知方在第一個勾手4周跳摔倒，但他隨後完成了3組連跳和3個單跳。

在女單短節目和自由滑兩天比賽中，陳楷雯滑出了個人職業生涯最高的總分204.90分，收穫第四名。

自由滑比賽，她在「梁祝」伴奏下，完成了阿克塞爾2周+後外點冰3周、勾手3周、菲利普3周、勾手3周+後外點冰2周+後外結環2周、薩霍夫3周、後外結環3周+後外點冰2周。但是，她在後外結環跳出現周數不足。她在這套節目獲得了136.77分的個人自由滑史上最高得分。