我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強風增加山火風險 舊金山灣區36.1萬戶再停電

獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%

灣區名將周知方奪銀 陳楷雯職業生涯最高分

記者黃少華／舊金山—拉斯維加斯連線報導
陳楷雯對滑出個人職業生涯最高的204.90分總分相當興奮。（國際滑聯直播視頻截圖）
陳楷雯對滑出個人職業生涯最高的204.90分總分相當興奮。（國際滑聯直播視頻截圖）

2020賽季國際滑聯花樣滑冰大獎賽（美國站）於25日晚間在拉斯維加斯結束。華裔名將陳巍（Nathan Chen）以絕對優勢，創紀錄地奪得本項賽事男子單人滑的四連冠。舊金山灣區的華裔華裔名將周知方（Vincent Zhou）在同一個項目摘得銀牌。灣區另一位華裔名將陳楷雯（Karen Chen）位列女子單人滑第四名。

這是新冠肺炎疫情後國際滑聯舉辦的首項花樣滑冰國際大賽。比賽空場進行，選手在比賽過程之外都要佩戴口罩。

23日的短節目滑出個人職業生涯最高的111.17分之後，陳巍在24日下午的自由滑比賽獲得197.98分，總分達到299.15分並獲得冠軍。

陳巍表示非常珍惜此次比賽機會來調整狀態，並吸取阿克塞爾跳失誤的教訓。

周知方也近乎滑出了自己的最高水平。在短節目滑出了個人職業生涯最高的99.36分之後，他又得到175.74分的自由滑分數，以總分275.10分收穫一枚男單銀牌。

自由滑比賽，周知方在第一個勾手4周跳摔倒，但他隨後完成了3組連跳和3個單跳。

在女單短節目和自由滑兩天比賽中，陳楷雯滑出了個人職業生涯最高的總分204.90分，收穫第四名。

自由滑比賽，她在「梁祝」伴奏下，完成了阿克塞爾2周+後外點冰3周、勾手3周、菲利普3周、勾手3周+後外點冰2周+後外結環2周、薩霍夫3周、後外結環3周+後外點冰2周。但是，她在後外結環跳出現周數不足。她在這套節目獲得了136.77分的個人自由滑史上最高得分。

周知方也在23日滑出了個人職業生涯最高短節目得分99.36分。（美聯社）
周知方也在23日滑出了個人職業生涯最高短節目得分99.36分。（美聯社）
陳巍在23日滑出了個人職業生涯最高短節目得分111.17分。（美聯社）
陳巍在23日滑出了個人職業生涯最高短節目得分111.17分。（美聯社）

華裔 灣區 美國

上一則

返中前虛驚 金山華人病毒檢測多做1次才順利登機

下一則

金山人語／美國選舉，管中窺豹

延伸閱讀

競選都柏林市議員／胡欣環境工程專業 打造智慧城市

競選都柏林市議員／胡欣環境工程專業 打造智慧城市
灣區再添429確診、4死

灣區再添429確診、4死
疫情下 沙加緬度租金狂漲

疫情下 沙加緬度租金狂漲
紅色火警、安全斷電 灣區周日晚大停電 21萬人受影響

紅色火警、安全斷電 灣區周日晚大停電 21萬人受影響
梅根讓哈利的爺爺傷透心 毀滅威力媲美辛普森夫人？

梅根讓哈利的爺爺傷透心 毀滅威力媲美辛普森夫人？
灣區新增433例5死

灣區新增433例5死

熱門新聞

死者華翁的女兒（左）獲三年緩刑（Probation），白人女婿（右）因過失殺人罪獲刑六年。（本報檔案照片）

女婿判6年 女兒3年緩刑 華翁分屍案宣判 家屬不滿

2020-10-21 00:38
氣象局向灣區發出紅色火警警報，有效期由25日下午至27日清晨，表示灣區期間吹強風，加上草木枯乾，容易引起火警。(Getty Images)

紅色火警、安全斷電 灣區周日晚大停電 21萬人受影響

2020-10-24 22:48
圖中央被圈住的地方，顯示店主拉開自己的T-恤，亮出身上攜帶的手槍。(電視新聞截圖)

華埠遊客被襲 金門幸運餅店主亮槍嚇走歹徒

2020-10-21 00:37
專家表示，衛生規定有其存在的理由。（美聯社）

加州不像其他州病例激增 專家：人人戴口罩奏效

2020-10-19 00:47
何宜中總笑臉迎人、喜歡熱鬧。（藍淑惠提供）

寧記麻辣老闆56歲心肌梗塞猝逝 16日網上追悼

2020-10-15 03:24
對於美國疫情的發展，專家最新的說法是第3個高峰正開始出現；圖中所示，第1個高峰出現在4月底，當時的單日感染人數達到3萬；第2高峰在7月下旬出現，單日感染人數達7萬人；第3個高峰在10月中開始形成，單日感染人數回升至5萬至6萬。(取自ABC新聞)

加州疫情第3峰出現？連兩天確診破4千例

2020-10-21 23:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天

祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天
封面故事／購買年金好處多：領一輩子 又可延稅

封面故事／購買年金好處多：領一輩子 又可延稅
杭特性愛影片獨家流出！美媒：川普欲塑造白登家族不道德形象

杭特性愛影片獨家流出！美媒：川普欲塑造白登家族不道德形象
房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂

房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂
獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%

獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%