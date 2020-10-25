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競選聖縣議員／朱感生初選第一 來勢洶洶

記者李榮／佛利蒙報導
朱感生在初選名列第一，展現出多年累積的能量。（本報檔案照片）
朱感生在初選名列第一，展現出多年累積的能量。（本報檔案照片）

加州眾議會第25選區眾議員朱感生（Kansen Chu）這次不再競選眾議員的連任，而選擇回到聖他克拉拉縣競選聖縣議員（County Supervisor），引起廣大關注與討論。朱感生在今年的初選時，以第一名的態勢領先對手，展現在社區強大的支持能量。

來自台灣的朱感生是在1976年到美國求學，碩士畢業後曾於IBM擔任工程師，早年也曾經營餐廳。他從貝律耶薩的學區委員開始政治與社區服務之路，後來順利選上聖荷西市議員，也是首位華裔聖荷西市議員，一度被當地社區譽為「台灣之光」。兩屆聖荷西市議員任期屆滿之後，他轉戰參選加州眾議員，2014順利當選並連任兩次，在第三個任期間決定不再競選連任，而選擇回到聖他克拉拉縣。在加州眾議員的任期中，朱感生推動包括廢除日光節約時間等多項法案。

朱感生與太太周雲菊經常連袂參與社區的活動，希望將過去20年的政治經驗帶回聖他克拉拉縣，連接聖他克拉拉縣與加州政府，讓聖縣與州府能有更好的合作與溝通。他也特別專注住房（Housing）、心理健康相關服務、交通、公共安全，以及環境等議題。

朱感生也承諾，在當選聖他克拉拉縣議員之後，將與各級政府、商業、勞工團體、開發商、金融產業、學術機構、醫療專業人士、執法單位、社區組織、宗教團體等共同合作，共同解決社區的重要議題。

加州 眾議員 聖荷西

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