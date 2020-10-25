競選聖縣議員／李洲曉耕耘多年 信心十足

李洲曉努力宣傳理念，對於勝選也有信心。（本報檔案照片）

導言：繼上周日專題介紹今年11月3日參選的舊金山部分亞裔候選人之後，本報今日起以兩次周日專題分別介紹東灣、南灣及其他地區華裔候選人。

前桑尼維爾市長李洲曉（Otto Lee），約兩年前就開始運作參選聖他克拉拉縣議員，希望能接替現任縣議員柯提斯(Dave Cortese)的位置。但後來加州眾議員朱感生也決定競選同一職位，形成華人對上華人候選人的選情。李洲曉在初選時位居第二，但他透過文宣、廣告等管道，宣傳理念，加大競選力度，有信心能在大選中勝出。

李洲曉是來自香港 的第一代移民。他在香港出生長大度過童年，15歲時，由於政治動蕩加劇，他的家人做出了移民到加州的決定。他表示，就像許多移民家庭 一樣，為了供養家人，他的父母經歷了巨大的職業變化。原本在香港擔任律師的父親，在美國成為餐館老闆，「他們教會了我勤奮工作和服務的價值」。李洲曉後來進入柏克萊加州大學 學習，獲得化學與核工程學士學位。之後，又在加州大學黑斯汀法學院獲得法學學位。

李洲曉曾在美國海軍服役多年。他也是聖荷西的智慧財產權律師，與妻子莎莉（Sally）及三個小孩住在桑尼維爾。2003年至2011年他當選為桑尼維爾市議會議員，其中也包含擔任一屆市長。

李洲曉最關注的議題，包括可負擔的住房、無家可歸者和未安置人員、交通、社區安全等，耕耘多年的他在社區有相當的支持度。他也認為，自己過去在地的專業經驗，可以順利帶進縣議會，而且他對於縣議會的工作準備時間更久、更了解社區的需求，自信能扮演好縣議員的角色。