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聖利安住市議員李國斌換跑道 競選Oro Loma衛生區董事

記者劉先進／聖利安住報導
即將兩屆任滿的東灣聖利安住市議員李國斌（Benny Lee）改換跑道，參選Oro Loma衛生區。（記者劉先進／攝影）
即將兩屆任滿的東灣聖利安住市議員李國斌（Benny Lee）改換跑道，參選Oro Loma衛生區。（記者劉先進／攝影）

Oro Loma衛生區（Oro Loma Sanitary District ）董事今年大選將空出2席，4人競選，即將兩屆任滿的東灣聖利安住（San Leandro）市議員李國斌（Benny Lee）已參選。他表示，如果當選，希望與各級政府等機構合作，應對氣候變化，尋求創新，節約用水，保持水資源清潔。

成立於1911年的Oro Loma衛生區，是地方政府的一個特別管區，為阿拉米達縣未建制區提供污水處理、廢水再利用，固體廢物回收服務。

李國斌表示，雖然Oro Loma衛生區預算有限，還是希望和政府機構合作，推動「紫色管道立法」（purple pipe legislation）。所謂「紫色管道」，即將「灰水」用於沖馬桶，灰水指家庭或辦公大樓中產生的廢水，包括水槽、淋浴、洗澡、洗衣機或洗碗機等，將灰水回收淨化，不但可用來沖洗馬桶，還可澆灌高爾夫球場，美化環境，同時節約飲用水水源。「人口在一直增長，水需求也在增加，但Sierra Valley（供應加州90%水源）的雪山高度不再增長，我們可能不會有足夠的水資源，所以更需要用智慧的方法節約用水。」

李國斌說，在聖利安住市議會期間，他推動建立自動化的金融風險管理工具，預測10年內城市預算缺口為7000萬，這很好地遏制了政府支出的衝動。市府在年初預測有700萬的財政赤字，後來，工作人員利用風險管理工具平衡至少兩年的預算。因為疫情衝擊，聖利安住可能出現1100萬的赤字。他呼籲成立了社區預算諮詢工作組，向市議會提建議。李國斌希望，當選董事後，也會在衛生區推動類似工作，讓民眾參與政府預算決策過程。

李國斌有20多年數據分析工作經驗，曾在市內打造公共WiFi，廣受好評。他希望推廣高科技在Oro Loma衛生區的運用，如在污水處理廠打造智能攝像頭，監控設備，節省員工時間。

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