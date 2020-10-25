競選都柏林市議員／胡欣環境工程專業 打造智慧城市

中國第一代移民、環境工程博士胡欣（Sherry Hu）參選東灣都柏林（Dublin）市議員，希望打造安全、智慧和可持續發展的城市。（胡欣供圖）

來自中國的第一代移民、環境工程博士胡欣（Sherry Hu）參選東灣三谷地區都柏林（Dublin）市議員，希望將都柏林打造安全、智慧和可持續發展的城市。

胡欣先後在湖南大學、天津大學就讀本科和研究生。來美後，在內布拉斯加大學林肯分校（University of Nebraska Lincoln）獲博士學位，後來在內華達大學拉斯維加斯分校（University of Nevada Las Vegas）任助理教授，所學專業都和環境工程相關。胡欣說，此次參選市議員，是因為該地區的亞裔 民選代表太少，「城市人口中亞裔占一半，華裔占總人口的20%。但參與城市決策的民選官員中，卻沒有華人裔身影。」

胡欣期望，能夠將自己居住的城市打造成安全、智慧和可持續發展的城市。她說，都柏林近年來地產開發一路狂飆，居民頗為困擾，擔心因為人口暴增，學校學位不夠，交通擁擠，供水、排水等基礎設施也會面臨挑戰，自然環境也受到影響，生活質量降低。胡欣希望利用自己環境工程的背景，讓城市有一個長期的規畫，穩健發展。而且，新冠疫情 對小商業衝擊頗大，胡欣會促使城市調查商業需求，幫助企業市場營銷和推廣，增加品牌知名度。

胡欣說，考慮到灣區 高科技正在向遠程工作轉型，在家上班成為新常態，希望透過稅收、土地政策，吸引更多高科技公司遷移到都柏林。因為與灣區中心城市比起來，都柏林市內地皮便宜，有更多的空間發展，而且學區好，更宜居。