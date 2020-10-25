我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾857萬 加州破90萬

疫情燒到副總統身邊 潘斯的幕僚長、高級顧問紛確診

競選都柏林市議員／胡欣環境工程專業 打造智慧城市

記者劉先進／都柏林報導
中國第一代移民、環境工程博士胡欣（Sherry Hu）參選東灣都柏林（Dublin）市議員，希望打造安全、智慧和可持續發展的城市。（胡欣供圖）
中國第一代移民、環境工程博士胡欣（Sherry Hu）參選東灣都柏林（Dublin）市議員，希望打造安全、智慧和可持續發展的城市。（胡欣供圖）

來自中國的第一代移民、環境工程博士胡欣（Sherry Hu）參選東灣三谷地區都柏林（Dublin）市議員，希望將都柏林打造安全、智慧和可持續發展的城市。

胡欣先後在湖南大學、天津大學就讀本科和研究生。來美後，在內布拉斯加大學林肯分校（University of Nebraska Lincoln）獲博士學位，後來在內華達大學拉斯維加斯分校（University of Nevada Las Vegas）任助理教授，所學專業都和環境工程相關。胡欣說，此次參選市議員，是因為該地區的亞裔民選代表太少，「城市人口中亞裔占一半，華裔占總人口的20%。但參與城市決策的民選官員中，卻沒有華人裔身影。」

胡欣期望，能夠將自己居住的城市打造成安全、智慧和可持續發展的城市。她說，都柏林近年來地產開發一路狂飆，居民頗為困擾，擔心因為人口暴增，學校學位不夠，交通擁擠，供水、排水等基礎設施也會面臨挑戰，自然環境也受到影響，生活質量降低。胡欣希望利用自己環境工程的背景，讓城市有一個長期的規畫，穩健發展。而且，新冠疫情對小商業衝擊頗大，胡欣會促使城市調查商業需求，幫助企業市場營銷和推廣，增加品牌知名度。

胡欣說，考慮到灣區高科技正在向遠程工作轉型，在家上班成為新常態，希望透過稅收、土地政策，吸引更多高科技公司遷移到都柏林。因為與灣區中心城市比起來，都柏林市內地皮便宜，有更多的空間發展，而且學區好，更宜居。

亞裔 灣區 疫情

上一則

聖利安住市議員李國斌換跑道 競選Oro Loma衛生區董事

下一則

競選庫市議員／魏虹捲土重來 要替社區發聲

延伸閱讀

安全斷電！灣區周日晚大停電 20萬人受影響

安全斷電！灣區周日晚大停電 20萬人受影響
灣區獲「家居鑰匙」撥5600萬元 援遊民住房

灣區獲「家居鑰匙」撥5600萬元 援遊民住房
灣區藥廠製瑞德西韋 FDA首個新冠藥

灣區藥廠製瑞德西韋 FDA首個新冠藥
灣區新增433例5死

灣區新增433例5死
金山灣區防火! 紅色警報70哩強風 周末最危險天氣來了

金山灣區防火! 紅色警報70哩強風 周末最危險天氣來了
灣區病例統計 新增577例28死

灣區病例統計 新增577例28死

熱門新聞

死者華翁的女兒（左）獲三年緩刑（Probation），白人女婿（右）因過失殺人罪獲刑六年。（本報檔案照片）

女婿判6年 女兒3年緩刑 華翁分屍案宣判 家屬不滿

2020-10-21 00:38
圖中央被圈住的地方，顯示店主拉開自己的T-恤，亮出身上攜帶的手槍。(電視新聞截圖)

華埠遊客被襲 金門幸運餅店主亮槍嚇走歹徒

2020-10-21 00:37
專家表示，衛生規定有其存在的理由。（美聯社）

加州不像其他州病例激增 專家：人人戴口罩奏效

2020-10-19 00:47
何宜中總笑臉迎人、喜歡熱鬧。（藍淑惠提供）

寧記麻辣老闆56歲心肌梗塞猝逝 16日網上追悼

2020-10-15 03:24
對於美國疫情的發展，專家最新的說法是第3個高峰正開始出現；圖中所示，第1個高峰出現在4月底，當時的單日感染人數達到3萬；第2高峰在7月下旬出現，單日感染人數達7萬人；第3個高峰在10月中開始形成，單日感染人數回升至5萬至6萬。(取自ABC新聞)

加州疫情第3峰出現？連兩天確診破4千例

2020-10-21 23:05
Google率先於20日成為被告，接著下來，臉書、蘋果和亞馬遜都可能挨告。四大科技公司的四巨頭會如何接招？左起貝佐斯、庫克、皮采和查克柏格。(Getty Images)

Google被告壟斷 臉書、蘋果和亞馬遜劫數難逃

2020-10-22 10:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
71歲娶18歲 聘禮多到卡車載

71歲娶18歲 聘禮多到卡車載
設局錄朱利安尼不雅畫面 「芭樂特」被川普批「變態」

設局錄朱利安尼不雅畫面 「芭樂特」被川普批「變態」
白登中國投資傳聞 媒體點名副手賀錦麗也有份

白登中國投資傳聞 媒體點名副手賀錦麗也有份
美國女婿茹素30年腎臟功能卻惡化 醫師籲茹素慎選食材

美國女婿茹素30年腎臟功能卻惡化 醫師籲茹素慎選食材
英變態男性侵29隻雞致死 法官嘆：無權禁止他飼養動物

英變態男性侵29隻雞致死 法官嘆：無權禁止他飼養動物