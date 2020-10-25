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選民調查 亞裔參政意識升 華裔待提高

APAPA媒體部／俄亥俄州分會供稿
31.亞裔參政的熱情仍然有待提高。（APAPA俄亥俄州分會供圖）
31.亞裔參政的熱情仍然有待提高。（APAPA俄亥俄州分會供圖）

由多個機構組織的「2020年亞裔選民調查」已經完成。從結果中看，亞裔選民參政意識依然有待提高。

亞裔美國人和太平洋島民投票（APIA Vote）、AAPIData數據和亞裔美國人推進正義協會（AAJC）三方聯合舉辦的調查，於9月15日公布了統計結果。調查側重在亞裔的參政意識和主流傾向，尤其是華裔對社會和政治議題的關心和參與度。

亞裔美國人（以下簡稱亞裔）是美國目前增長最快的種族群體，在2018年的投票人數創下中期選舉的新紀錄。隨著2020年11月的總統選舉即將到來，亞裔族群的參與熱情也日益高漲。

2020年亞裔選民調查在7月4日至9月10日進行，問卷提供英語、中文、韓文和越南文，全國樣本包括1569名亞裔登記選民。

調查結果除了亞裔匯總之外，還從族群，性別，年齡，出生地，黨派登記，居住地等這些角度分列結果。因為篇幅限制，文章主要對六個最大的族裔群體，年齡和出生地進行比較，包括華裔、印裔、韓裔、越裔、日裔和菲裔。

首先是亞裔對社會和政治關心和參與度。問券問題是：今年11月將舉行國會和其他職位的大選，您是否打算投票？結果則是亞裔整體：93%。其中華裔88%；印裔最高97%，韓裔91%。華裔最低。若是按照年齡組，18-34歲：90%；35-49歲：92%；50歲以上：95%。按照出生地，美國本土出生：93%；美國以外出生：92%。

另一個問題是，是否與家人和朋友討論政治？結果則是整體：69%。華裔68%；其他群體：日裔最高80%，越裔最低55%。華裔第四。按照年齡組，18-34歲：77%；35-49歲：69%；50歲以上：64%。按照出生地，美國本土出生：76%；美國以外出生：65%。

其他問題還有，是否向候選人、政黨或其他競選組織捐款。答覆中亞裔整體：17%，華裔12%；其他群體：日裔最高28%，越裔最低10%。華裔倒數第二。按照年齡組，18-34歲：17%；35-49歲：14%；50歲以上：20%。按照出生地，美國本土出生：20%；美國以外出生：16%。

亞裔參加抗議遊行，示威或集會的比例，可能是最低的。答覆中，亞裔整體：11%，華裔9%；其他群體：印裔最高16%，越裔最低5%，華裔倒數第二。按照年齡組，18-34歲：25%；35-49歲：10%；50歲以上：3%。按照出生地，美國本土出生：21%；美國以外出生：7%。（待續）

35：APAPA Logo
35：APAPA Logo

亞裔 美國 華裔

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