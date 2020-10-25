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疫情燒到副總統身邊 潘斯的幕僚長、高級顧問紛確診

加強防疫 宇洛縣限制聚會 3個家庭不超過16人

特約記者錢曉莉／沙加緬度報導
宇洛縣政府發言人Jenny Tan。（電視新聞截圖）
宇洛縣政府發言人Jenny Tan。（電視新聞截圖）

加州洛縣（Yolo County）因應疫情變化，發布了一項新的衛生命令，收緊防疫措施、對社交聚會施加了新的限制。新的限制令比加州州府的要求還要嚴格。

之所以收緊防疫措施，就是因為近期的確診案例增加。根據本月初發布的加州最新防疫準則，最多可允許三戶家庭在戶外進行社交活動，時間不得超過兩個小時。但是，加州的準則並未限制三個家庭中的人數上限。宇洛縣自己則設置了最高人數上限為16人。

「我們這樣做的原因，是因為預計人們將在冬季將會有更多的聚會。我們想保持疫情確診數量的低位，我們希望保持社會經濟開放。」宇洛縣政府的發言人譚珍妮（Jenny Tan，音譯）說。

譚珍妮補充說，家庭一詞可能有許多不同的含義，從有兩個人的家庭，到一個有祖父母，堂兄弟姐妹和兄弟姐妹的多代家庭。而且宇洛縣也是戴維斯加大（UC Davis）的所在地，這意味著某些住房中可能包括至多十人在一起生活的同學室友，或一間姐妹會、兄弟會的房屋。

最新的限制令出台，源自宇洛縣的COVID-19病例增加。周三縣內的確診陽性率的人數比例超過5％，是加州平均確診陽性率的兩倍。病例陽性率是在所有接受檢測的人中，檢測結果呈陽性的人所占的百分比，也是病毒傳播速度的指標。

譚珍妮表示，現在關鍵是人們必須遵守新的衛生條例，以防止宇洛縣被迫退回到更嚴格的防疫措施等級。目前，宇洛縣處於加州的「紅色」階段，允許餐館和教堂等一些企業和活動在室內重啟，人數必須要維持在上限標準的25％。但是如果宇洛縣向後退到紫色階層，則意味著這些商業、機構將不得不再次關閉室內運營。

譚珍妮說，「我們絕對希望保持商業開放，重新開放我們的學校，並在疫情得到控制情況下，推進商業的擴大重開。這非常重要，需要我們每個人都遵守規則。」

據宇洛縣的官方資料，近期病例增加的三個主要原因分別是人群社交聚會、更多人返回工作場、以及護理機構Alderson Convalescent醫院近期爆發的疫情。至於新的衛生條例的執行，譚珍妮強調正在集中精力對公眾進行教育。

洛縣 加州 疫情

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