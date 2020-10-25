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疫情燒到副總統身邊 潘斯的幕僚長、高級顧問紛確診

疫情下 沙加緬度租金狂漲

特約記者錢曉莉／沙加緬度報導
沙加緬度的房租上漲，漲幅全國前五。（電視新聞截圖）
沙加緬度的房租上漲，漲幅全國前五。（電視新聞截圖）

疫情之下因為辦公方式的轉變，越來越多的人正從大城市遷往周邊地區。比如不少灣區人，都在搬往中谷一帶的沙加緬度。這種轉變也在拉動沙加緬度一帶的租金上漲，而舊金山等地的租金正在下降。

租客舍文‧里亞扎蒂（Sherveen Riazati）近日搬進沙加緬度的一居室。他是從東灣地區搬來，現在支付的租金是過去的三分之一。

「新住處比我以前擁有的更大，」里亞扎蒂（Sherveen Riazati）說。「我還有自己的院子，所以有很多空間，還有停車場。在東灣要租這樣大的地方，租金不可想象。」

房地產網站Realtor.com的最新報告顯示，加州大城市中心的租金正在下降。例如，舊金山一室公寓的租金與去年9月相比，下降了31％。聖他克拉拉縣，聖馬刁縣和阿拉米達縣的租金跌幅也位列全國前十名。

同時，在這些主要城市以外的地區，對住房的需求正在增長。沙加緬度的租金增幅在全國排名第五，而單間公寓一居室的租金漲幅則排名第六。Studio的租金價格比去年上漲了16.2％，使租金中位數達到1400美元。

房地產從業者賈西亞（Franco Garcia）說，沙加緬度確實見證了矽谷的這次「外逃」（exodus）人潮。他說，本來這裡的市場上就沒有特別多的出租物業，而對灣區居民而言，沙加緬度這裡的價格要低得多。上漲的背後，就是因為在沙加緬度想要購買或租用的人，比上市出售或出租的房地產要多。

也就是，供應減少和需求猛增，這意味著沙加緬度的租金價格上漲。

房地產經紀人史密斯（Jenny Smith）說，現在在沙加緬度買房要比租房便宜。她說，昂貴的租金不僅是挑戰，而且根本找不到出租物業。

「特別是在受歡迎的街區，擁有良好學校學區，根本沒有太多出租的物業。像柯蒂斯公園（Curtis Park）這樣大的公寓區，現在只有一個單位在出租。」史密斯說。

有房地產經紀人表示，現在在沙加緬度買房要比租房便宜。（電視新聞截圖）
有房地產經紀人表示，現在在沙加緬度買房要比租房便宜。（電視新聞截圖）

租金 房地產 灣區

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