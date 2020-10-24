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研究：20年來暴露空污差異 非裔、白人縮小60%

記者劉先進／柏克萊報導
柏克萊加大哈斯商學院副教授沃克等人的研究發現，非裔和白人暴露在顆粒污染物的差距，縮小了60%，原因是全美污染最嚴重的地區，在執行清潔空氣法。圖為加州發生山火後，灣區的天空成為橙紅色。（記者劉先進／攝影）
柏克萊加大哈斯商學院副教授沃克等人的研究發現，非裔和白人暴露在顆粒污染物的差距，縮小了60%，原因是全美污染最嚴重的地區，在執行清潔空氣法。圖為加州發生山火後，灣區的天空成為橙紅色。（記者劉先進／攝影）

柏克萊加大哈斯商學院副教授沃克（Reed Walker）、普林斯頓大學教授柯瑞（Janet Currie）和美國人口普查局的經濟學家沃希斯（John Voorheis）合作，將空氣品質的衛星測量結果，與3000萬戶家庭所在地等數據結合研究，發現過去20年中暴露在污染空氣中的種族差異在減少，具體來說，非裔和白人暴露在顆粒污染物的差距，縮小了60%，原因是全美污染最嚴重的地區，都在執行清潔空氣法。

三人合寫的研究論文，近日由美國國家經濟研究局（NBER）發布。沃克表示，現有的空氣污染研究一直受阻於環保局稀疏的監測網絡，但現在利用衛星測量空氣品質，有助政策制定者和研究人員測算暴露在污染物中的各種參數，利用新的數據分析清潔空氣法如何使非裔和白人社間的污染暴露差距縮小。

沃克說，他認為這是首篇探索縮小上述差距的潛在因果驅動的論文。研究人員將整個美國的環境空氣污染顆粒物的精細測量，與人口普查3000多萬份個人調查回覆，結合起來研究。他們發現，雖然非裔更有可能生活在污染較嚴重的地區，但從2000年到2015年，空氣品質的相對改善已大大縮小了不同族裔暴露在污染物中的差距。

不過也有人質疑，過去20年看到的改善，是因為非裔搬到了污染較少的社區，還是因為非裔社區本身變得更乾淨，尚難確定。研究人員估計，污染物暴露差距的減少，只有一小部分是因為人口模式的變化，比如，非裔搬到污染較少的社區，白人搬到相對較髒的社區（如市中心）。他們估計，人口搬遷的流動模式，只占非裔、白人污染物暴露差距縮減起因的13%。

相反，研究人員發現了更有力的證據，表明非裔與白人死亡率差距的下降，主要是因為非裔居民比例較高地區的空氣品質有所改善。這也與2005年國家環境空氣品質小顆粒物(PM2.5)標準的出台和空氣質量改善有關，當時環境保護局(EPA)根據清潔空氣法執行了新標準。

每年，環保局都會針對那些不符合污染標準的縣採取行動。這使得不符標準的縣的污染程度，下降了約8%。研究人員估計，非裔、白人暴露在污染中的差距整體下降60%，是因為在污染最嚴重的地區執行了清潔空氣法規。

利用衛星測量數據，研究人員能更精準的看到暴露在PM2.5污染物的分布圖。（取自柏...
利用衛星測量數據，研究人員能更精準的看到暴露在PM2.5污染物的分布圖。（取自柏加大官網）

非裔 美國 人口普查

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