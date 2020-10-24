屋崙華埠 9月沒有搶劫案

屋崙警局警員蒲梅表示，9月屋崙華埠總共發生7起罪案，但並未發生搶劫案。警方抓到一小型縱火案的華人嫌犯，懷疑與Webster街商業樓大火有關。（記者劉先進／攝影）

屋崙 警局警員蒲梅（音譯，Mae Phu）表示，9月屋崙華埠 總共發生7起罪案，但並未發生搶劫案。

蒲梅表示，9月1日到30日的統計數據顯示，屋崙華埠沒有報告任何搶劫案。但發生4起汽車盜竊案，1起商業盜竊案，1起嚴重襲擊案，1起縱火案。嚴重襲擊案發生於9月22日晚上8時6分，地址是11街夾Webster街。受害者當時正在開車，忽然被另一車撞到，捲入三車相撞案。可以肯定的是，此案件並不是針對華人，也和華埠本身沒有關聯。

汽車盜竊案發生在9街200街區，Franklin街700和800號街區，以及9街夾Broadway大道。警方提醒，避免汽車盜竊的關鍵，是不要在車內遺留任何有價值的東西。現在有些非常聰明的盜竊團夥，會一輛輛的踩點檢查，打破車窗，查看車內是否有貴重物品。「即使你帶了一些外賣盒，也不要放在車內。」

蒲梅說，在商業盜竊案中，有女盜賊進入一家華人超市 偷東西，沒有付錢，被逮個正著，她將不再允許進入該超市。9月17日早上6時20分，華埠9街200街區發生一起小型縱火案，警方拘留了70多歲的華人男性嫌犯。消防局調查認為，此人可能和9月16日屋崙華埠Webster街商業樓另一起五級大火有關聯，懷疑是該男子縱火。