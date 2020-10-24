愛達荷男向露營人開槍：該死的加州人

槍擊事件在愛達荷州的鮭魚國家森森(Salmon-Challis National Forest)。(Getty Images)

近年不少加州 人遷居到愛達荷州 (Idaho)，引起了本地人的不滿；這種情況反映在最新的一起槍擊事件上，一名愛達荷槍手，向一群露營人開槍，開槍前大叫「該死的加州人」(Fucking Californians)。

事件發生於今年8月，但愛達荷庫斯特縣(Custer Co.)警方到現在才公開事件的細節。在事件中，被射擊的露營者是家庭成員和朋友，其中有一名休班的愛達荷地方警察 局長，他在槍手開槍後介入，與槍手互射，結果槍手中槍死亡，露營者沒有人中槍。

現場是愛達荷的鮭魚國家森林(Salmon-Challis National Forest)一處營地，17名露營者在「Tin Cup營地」露營，計畫露營八天，事件在第六天發生。

當時，已到了晚上10時，73歲的博伊西市(Boise)居民利迪爾(Russell Liddell)駕駛小卡車，闖進營地，數分鐘內，多次試圖用卡車撞擊帳篷。

由於天黑，勞柏塔(Roberta Zimmerman)走上前，問利迪爾他在幹什麼，利迪爾對著她破口大罵「該死的加州人」。勞柏塔告訴他，他們來自北愛達荷，並不是加州人。

利迪爾又對另一露營者說，他身上有一支點45口徑手槍，威脅射擊，將露營者趕走。此時，休班警察局長辛馬曼 （Brian Zimmerman）看到利迪爾從小卡車後座拿了一些東西，然後下車，接著就聽到半自動手槍扳機的聲音。

辛馬曼也立即從他的口袋中掏出一支點40手槍。利迪爾先開槍，向露營者連開兩槍，辛馬曼立即還擊，開了五槍，當場將利迪爾擊斃。

庫斯達縣警察局表示，事件正由東愛達荷的專案小組負責調查，至今為止，當局沒有起訴任何人。