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灣區藥廠製瑞德西韋 FDA首個新冠藥

編譯組／灣區23日電

灣區藥廠吉利德(Gilead)22日宣布，新冠新藥瑞德西韋(Remdesivir)獲得FDA批准，成為全美第一個獲准治療新冠重症藥物。瑞德西韋由位在佛斯特市的藥廠吉利德開發，已通過三次第三階段(Phase 3)試驗，包括美國國家過敏與傳染病研究院的雙盲隨機實驗(double-blind)。FDA批准此藥可用在12歲以上、體重88磅以上的新冠住院患者。

這個阻止新冠病毒(SARS-CoV-2)在體內複製的抗病毒藥瑞德西韋，先前已在科學與醫學界受到嚴格審查，獲得緊急使用授權。原先已在5月獲准提供新冠病毒住院重症病患緊急使用。8月則將藥物使用授權擴至所有新冠住院病人。

瑞德西韋將以Veklury藥物名稱銷售。今年4月，國家過敏與傳染病研究院院長佛奇(Dr. Anthony Fauci)稱此藥是針對治療新冠病人的「新治療標準」(the new standard of care)。川普總統上月因染新冠病毒住院，他的醫生說他接受多劑抗病毒藥物，以及一項實驗性抗體治療與地塞米松(dexamethasone)，這也是獲得緊急使用授權的四種可能療法之一。

根據研究，為期十天的藥物治療，可比正常恢復時間快33%，接受瑞德西韋靜脈注射患者，平均可於十天內恢復，未接受該藥物患者恢復天數則約15天。接受瑞德西韋治療的新冠患者死亡率較低。

FDA指導方針建議進行為期5天治療方案，從最初200毫克劑量開始，之後每天100毫克。若病況沒有改善，治療將再延長5天。但若病人已需補充氧氣，醫生可能一開始就進行延長治療。很少病患治療有副作用，僅有7%以下受試者出現噁心。FDA列出可能副作用則較為廣泛，包括肝酶水平升高，以及血壓心律變化、低血氧、發燒、呼吸急促、腫脹等過敏現象。

瑞德西韋 FDA 過敏

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