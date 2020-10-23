華裔美國人節 聖馬刁大都會獅子會「線上獻策」

聖馬刁大都會獅子會主要領導成員和灣區各界人士，共商美國及華裔今後的發展大計。（線上會議視頻截圖）

10月23日是州議會去年表決通過的2020年「華裔美國 人節」（Chinese American Day）。聖馬刁大都會獅子會日前舉辦線上會議，主題「我為美國發展獻計獻策」，議題是「建立美國海上城市縱深發展的戰略討論」。

加州 眾議員朱感生和薩拉度加（Saratoga）市議員趙嬿發來感謝狀。朱感生表示，華裔參與貫穿美國東西的大鐵路建設。最近三、四十年又有大量華人新移民來美，在科技、網路、軟件、人工智慧做出很大貢獻。

趙嬿談到「海上城市」時表示：「北太平洋海平面靜止區域存在大量廢塑料製品。要回收起來，通過3D打印加上模塊組裝等新技術，加工為鋼塑模塊，組裝為有用的海上平台。由於人工和環保因素，不能轉為美國大陸的加工業，可放在海上城市加工。」

獅子會會長賈惠君說：「各相關委員會將組織更多新科技知識普及講座，惠及在美華裔；組織會員和小獅子參加可動手完成的創新項目；對有創意能力的人才發認可獎狀和獎金。」

創會會長鄭其說，美國有許多低端產業鏈工業不能回歸，一個因素是人工成本。建立「海上城市」在不同海域，可通過聯邦立法，尤其不同檔次的工資標準，建立美國控制的自需加工業及就業機會。

市場部主席陳烈談到，美國須建立「全球能力銀行」，用能力認證代替學歷認證，用數字化能力幣體系中和代替紙幣系統。個人能力開發、置換、培訓、展示、交易，將成為下一波新款產品和行業。他說：「美國是出思想和創意的地方，華人具備這個能力。誰掌握能力標準制定，誰就是下一次工業革命領導者。」

第一副會長關越雄、服務部主席韓中芬、東灣台山同鄉會主席馬作林、北加州蘇浙同鄉會會長張振樂、全美華裔聯盟主席李春貴、漢巍語言學院院長譚捍衛等人士，也在會上發言。