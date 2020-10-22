阿茲海默健走 今年改為「無處不在」

阿茲海默症的健行活動，今年因為疫情，將改為「無處不在」、化整為零的方式舉行。（阿茲海默症協會提供）

阿茲海默症 協會每年都舉辦戰勝阿茲海默症健行（Walk to End Alzheimer's）以終結阿茲海默症。但今年因為新冠肺炎疫情 ，無法舉辦大型聚會，因此協會鼓勵參與者以個人或小組的形式在自己社區的人行道、小徑和步道上健行，持續戰勝阿茲海默症健行的精神。

阿茲海默症協會組織活動副總裁維澤克（Wendy Vizek）指出，今年的戰勝阿茲海默症健行是「無處不在」。他表示，疫情雖然改變健行方式，但並沒有改變健行的需要。今年依然透過健行活動，為阿茲海默研究籌集資金，讓協會能在困難時期，繼續為家庭提供護理和支持，同時也可以推進治療及預防的研究。

協會指出，阿茲海默症協會北加州 與北內華達州分會從9月初到11月，陸續在18個城市展開健走活動。東灣場將在10月24日（周六）舉行。戰勝阿茲海默症健行中久負盛名的環節會被保留，例如在健行當日，開幕式將有本地演講者及「Promise Flowers」典禮呈現，紀念及彰顯參與者共同對抗阿茲海默症和所有失智症。

另外，為了增強參與者的健行體驗，協會在「Walk to End Alzheimer's」的應用程式中增加新的功能，為社區提供了交流的機會。參與者可以使用該應用程式以及相關程式，追踪自己的步數和距離，遵循虛擬的健行路徑，並且管理臉書籌款。