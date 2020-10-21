反歧視亞裔線上論壇 布里德、鄭小飛、方小龍出席

布里德表示歧視和襲擊華人的事件不允許再發生。（論壇直播視頻截圖）

舊金山 人權委員會20日傍晚舉行聯合對抗反亞裔歧視 線上論壇，主題是「站在同一陣線」。來自華裔、日裔、非裔等不同少數族裔社區的多名代表，分享如何停止種族仇恨，減少甚至避免亞裔社區遭受襲擊的情況。

舊金山市長布里德（London Breed）表示，「新型冠狀病毒」（COVID-19）被總統川普惡意稱為「中國病毒」，讓亞裔社區尤其是孩子受到了很大傷害，華埠發生不少華裔被攻擊案件。上百年前，華人就因為「排華法案」而遭受歧視，這樣的恐怖情況不允許再發生。並且要對受歧視和襲擊的人提供協助，建立友善和互助的社區。

布里德宣布發起「社區聯合反對歧視」運動。更多詳情可查詢網站StandTogetherSF.org。

曾服務社區青年中心（CYC）的「新呼吸」基金會主席鄭小飛說，讓亞裔和非裔社區相互了解各自的節日文化非常重要，不同族裔之間要保持友好。亞裔占舊金山全市人口大約30%，但占全市低收入人口40%多的現狀沒有得到市府重視，無法獲得足夠資源。除了「黑人的命也是命」，亞裔的生命也同樣寶貴。

華協中心前行政主任方小龍牧師舉例，提到「陳果仁案」、華埠長者屢屢遭受襲擊、他上世紀60年代去義大利區上初中被白人歧視，表示亞裔受歧視已經是長期的歷史。因此需要建立包容社會，為年輕人開設課程來了解不同種族的文化，為亞裔被襲擊著提供深度支援。

此次論壇的規畫委員鄭可欣總結，此次論壇為亞裔和非裔社區提供了非常需要的機會，讓他們討論社區可以一起做些什麼來維護種族平等。歷史上，兩個社區也有團結相互支持的情況。大家一致認為，必須採取措施做出改變，包括對年輕學生的教育。