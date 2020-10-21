柏克萊市長候選人熊偉 為動物保護背17官司

熊偉(Wayne Hsiung)是11月3日柏克萊市長選舉的候選人。(Getty Images)

最近數周，柏克萊 市到處都可見到熊偉(Wayne Hsiung)競選市長的標語。如果僅以標語數量的多少去看，他很可能會當選。

熊偉的競選傳單自稱，他不是一個傳統的政客(not a traditional polictican)。這個說法有點事實根據，因為他是一個愛護動作組織(DxE)的共同創辦人，這個組織到處為動物請命，包括在猶他州 一個農場拯救一頭豬和一隻火雞、在北卡 州拯救一頭羊、在北灣帕達路瑪市一個農場救回兩隻家禽。

因為到處為動物請命，據報導，熊偉身上有17項重罪起訴。相關訴訟有些沒有審理，有些則有待解決。

過去的訴訟經驗顯示，農場和屠宰場最後都選擇與熊偉的組織達成和解，甚至有餐館在他們不斷示威後，最後終於願意在餐館玻璃窗上張貼告示說：「殺害動物是殘忍和不公義的行為。」

DxE以解放動物和讓動物重獲自由為宗旨。熊偉2016年移居柏克萊，希望借助這個自由派城市推動他們的宗旨。

熊偉有200多名愛護動物者的幫忙，所以他參選的標語到處都可見到。他以前曾在麻省理工(MIT)讀書，後來又為米雪兒‧歐巴馬做過組織學生的工作。