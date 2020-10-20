遏制槍枝暴力 屋崙市議員籲列首要執法任務

屋崙市議員卡普蘭（Rebecca Kaplan）19日表示，遏止槍枝暴力應作為執法的首要任務，包括追查和封殺非法槍枝的來源。（圖為電視新聞截圖）

屋崙 市議員卡普蘭（Rebecca Kaplan）19日呼籲，將槍枝暴力作為警界執法的首要任務，包括追查和封殺非法槍枝的來源。此外，卡普蘭還提出了一項由隱私 委員會和公共安全委員會建議的決議案，要求屋崙市警察 局停止參與聯合反恐特遣部隊（JTTF）的行動。

卡普蘭說，由於屋崙槍枝暴力事件有所上升，因此，必須通過封殺非法槍枝經銷商，以及追查犯罪所用槍枝的來源，將警局的時間和資源優先用於將非法槍枝趕出街道。她表示，早在2018年，她就為一名警方犯罪分析員爭取到了資金，專門負責槍枝追查工作，兩年後這個職位仍然空缺。

根據布拉迪預防槍枝暴力運動 (Brady Campaign)的一份報告，負責銷售大部分犯罪槍枝的零售槍枝經銷商，是整個槍枝行業的一小部分。執法部門回收的約90%的槍枝，僅被追溯到5%的持牌經銷商，增加槍枝追蹤投入，可以讓執法部門識別出哪些經銷商將槍枝從監管市場轉移到犯罪市場。

卡普蘭表示，與遏制非法槍械交易和槍枝暴力同樣重要的是，警局不能因為與有種族和宗教歧視歷史的聯邦機構合作，不僅浪費時間，更損害社區信譽。「聯合反恐特遣部隊因對穆斯林、南亞人、移民和非裔社區進行種族定性，以及實施可疑的監視策略，而受到審查。」

終止警局參與聯合反恐特遣部隊行動的決議案，是由隱私委員會在多個月前建議的，並由卡普蘭在13日的公共安全委員會上提出，獲得一致通過。

卡普蘭認為，正如公共安全委員會所說的，屋崙警察局仍將繼續參與其他聯邦調查局的專案組，比如打擊兒童性販賣的街道安全專案組，和與聯邦酒精菸草槍枝與爆炸物管理局(ATF)合作進行槍枝管理。