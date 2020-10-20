我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

復工的故事／超前部署+防疫到位 餐廳賺錢 員工拿獎

投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證

世界福州十邑同鄉總會名譽會長黃永本 捐10萬元挺東華醫院抗疫

記者黃少華／舊金山報導
黃永本（左三）向陳傑民（右三）和張建清（右二）轉交10萬元支票。（記者黃少華／攝影）
黃永本（左三）向陳傑民（右三）和張建清（右二）轉交10萬元支票。（記者黃少華／攝影）

世界福州十邑同鄉總會名譽會長暨聯合食品工業（國際）有限公司創辦人黃永本，於19日向東華醫院捐贈10萬元以支持抗疫工作，由東華醫院董事長陳傑民和行政總裁張建清作為代表接收支票。

黃永本於1980年移民來美，居住於舊金山華埠。他說，每當身體不適，需要醫療服務時，東華醫院都能及時提供他適當的治療。

東華醫院盛讚黃永本的慈善義舉：「黃先生為人自律、勤奮、節儉，並熱衷於回饋社區。他較早前看到有關東華醫院站在第一線對抗疫情的新聞後，便決定捐贈10萬元予東華醫院，以支持醫院繼續保護華人社區，同時希望社區內的長者能夠繼續獲得優質的護理。」

黃永本說：「東華醫院是服務華人社區的醫院。它的服務給我留下了深刻的印象。此外，本人重視公益事業，尤其是醫療及教育方面。積極回饋社區，幫助更多有需要的人，是我的願望及責任。因此，我也在我的家鄉——福建省閩侯縣，興建了一間希望小學和一幢醫院大樓。」

東華醫院將會把醫務大樓頂層的家庭等候室以黃永本合家命名，以表彰他對社區的貢獻。

張建清表示：「我們感謝黃先生的慷慨捐贈，同時也感到自豪。黃先生曾經是東華醫院的病人，他十分滿意及欣賞醫院的服務。正式因為他的親身經歷，促成了這次捐贈。看到病人的答謝，是一件值得高興的事。他們的捐款有助於東華醫院繼續履行使命，照顧社區的世世代代。此外，黃先生的捐贈將會幫助醫院擴大服務範圍，同時提升醫院處理疫情的能力，以應付未來可能出現的爆發。」

陳傑民稱：「我在此代表董事會感謝黃先生。東華醫院也被稱為人民醫院，以服務社區為宗旨，同時也為社區所擁有。黃先生的捐款正好體現了這個傳統。此外，我希望透過黃先生的愛心捐款拋磚引玉，鼓勵社會各界人士一起支持醫院及關懷弱勢族群。支持我們的方法很多。除捐款外，您還可以參加我們的醫療保健計畫CCHP，或加入我們的義工行列，身體力行幫助醫院及社區。」

有關其它捐贈方法及命名機會的資訊，公眾可聯絡基金發展部總監Ian McCuaig。電話是（415）677-2418，電郵是[email protected]

疫情 華人 華埠

上一則

舊金山亞裔染疫死亡率高？衛局駁斥

下一則

灣區9縣新冠疫情 19日新增896例、7死

延伸閱讀

食衛局長：港第4波疫情恐提早出現

食衛局長：港第4波疫情恐提早出現

優越健保(愛心村)VillageCareMAX2021 Medicare綜合健保優越管理計畫

優越健保(愛心村)VillageCareMAX2021 Medicare綜合健保優越管理計畫
帝國藍十字藍盾健保將為紐約區舉辦逾百場免費接種流感疫苗活動

帝國藍十字藍盾健保將為紐約區舉辦逾百場免費接種流感疫苗活動
台灣移民陳豐盈接任72分局副局長 精通多種語言

台灣移民陳豐盈接任72分局副局長 精通多種語言
急難救助協會與奧台商會 10.24講座分享抗疫

急難救助協會與奧台商會 10.24講座分享抗疫

熱門新聞

房主的兒子談及事件，在鏡頭前哭泣。（電視新聞截圖）

華人房東遇租霸 被迫搬離自家

2020-10-15 03:14
回到廣州白雲國際機場之後，Cherry排隊等候進行核酸檢測。（圖片由Cherry提供）

華人從舊金山飛回廣州 隔離14天真難熬

2020-10-13 11:23
何宜中總笑臉迎人、喜歡熱鬧。（藍淑惠提供）

寧記麻辣老闆56歲心肌梗塞猝逝 16日網上追悼

2020-10-15 03:24
蓋茲表示，到2021年夏天，如果疫苗進展順利，有足夠的供應，公眾生活將開始回歸正常，甚至可以恢復一些體育賽事，讓觀眾入場觀看。（記者劉先進／翻攝）

與NBA柯瑞對談 比爾蓋茲：明夏若疫苗充足 生活能正常

2020-10-14 23:12
法官駁回驗血公司Theranos創辦人荷姆斯為擺脫罪名提出的所有動議。（Getty Images）

矽谷最大騙案 女被告謀翻盤受挫

2020-10-15 15:48
舊金山目的疫情，與全美和歐洲的大城市相比，都顯得控制成功，特別是確診率下降至超低的1%，遠遠勝過其他地方。圖為舊金山一家餐館的戶外就餐區，戶外進餐仍然只限25%開放。(Getty Images)

金山確診率1% 抗疫成功 遠勝歐洲 獨步全美

2020-10-17 00:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢

移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢
以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了

以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了
勸阻勿在地鐵內吸大麻 亞裔老婦被推下鐵軌

勸阻勿在地鐵內吸大麻 亞裔老婦被推下鐵軌
太激烈！憂總統大選日抗議再現 華裔紐約客欲逃離

太激烈！憂總統大選日抗議再現 華裔紐約客欲逃離
川白終場辯論 對手回答問題時 另1人「麥克風消音」

川白終場辯論 對手回答問題時 另1人「麥克風消音」