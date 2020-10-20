世界福州十邑同鄉總會名譽會長黃永本 捐10萬元挺東華醫院抗疫

黃永本（左三）向陳傑民（右三）和張建清（右二）轉交10萬元支票。（記者黃少華／攝影）

世界福州十邑同鄉總會名譽會長暨聯合食品工業（國際）有限公司創辦人黃永本，於19日向東華醫院捐贈10萬元以支持抗疫工作，由東華醫院董事長陳傑民和行政總裁張建清作為代表接收支票。

黃永本於1980年移民來美，居住於舊金山華埠 。他說，每當身體不適，需要醫療服務時，東華醫院都能及時提供他適當的治療。

東華醫院盛讚黃永本的慈善義舉：「黃先生為人自律、勤奮、節儉，並熱衷於回饋社區。他較早前看到有關東華醫院站在第一線對抗疫情 的新聞後，便決定捐贈10萬元予東華醫院，以支持醫院繼續保護華人 社區，同時希望社區內的長者能夠繼續獲得優質的護理。」

黃永本說：「東華醫院是服務華人社區的醫院。它的服務給我留下了深刻的印象。此外，本人重視公益事業，尤其是醫療及教育方面。積極回饋社區，幫助更多有需要的人，是我的願望及責任。因此，我也在我的家鄉——福建省閩侯縣，興建了一間希望小學和一幢醫院大樓。」

東華醫院將會把醫務大樓頂層的家庭等候室以黃永本合家命名，以表彰他對社區的貢獻。

張建清表示：「我們感謝黃先生的慷慨捐贈，同時也感到自豪。黃先生曾經是東華醫院的病人，他十分滿意及欣賞醫院的服務。正式因為他的親身經歷，促成了這次捐贈。看到病人的答謝，是一件值得高興的事。他們的捐款有助於東華醫院繼續履行使命，照顧社區的世世代代。此外，黃先生的捐贈將會幫助醫院擴大服務範圍，同時提升醫院處理疫情的能力，以應付未來可能出現的爆發。」

陳傑民稱：「我在此代表董事會感謝黃先生。東華醫院也被稱為人民醫院，以服務社區為宗旨，同時也為社區所擁有。黃先生的捐款正好體現了這個傳統。此外，我希望透過黃先生的愛心捐款拋磚引玉，鼓勵社會各界人士一起支持醫院及關懷弱勢族群。支持我們的方法很多。除捐款外，您還可以參加我們的醫療保健計畫CCHP，或加入我們的義工行列，身體力行幫助醫院及社區。」

有關其它捐贈方法及命名機會的資訊，公眾可聯絡基金發展部總監Ian McCuaig。電話是（415）677-2418，電郵是[email protected]。