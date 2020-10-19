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PG&E去年停電大亂 因未受緊急訓練

編譯組／美聯社舊金山18日電
美聯社表示，太平洋瓦電去年負責停電事宜的人員幾乎都未受過基本訓練。（美聯社）
美聯社表示，太平洋瓦電去年負責停電事宜的人員幾乎都未受過基本訓練。（美聯社）

美聯社（Associated Press）發現，太平洋瓦電（PG&E）去年對北加州山火頻發區實施預防性停電措施時，負責停電事宜的人員中，絕大部分都不具備處理緊急事故的基本知識。

太平洋瓦電去年10月實施的停電措施，使舊金山灣區到塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）地區超過200萬用戶無電可用。影響的不只是民宅和商店，還有加油站、交通號誌、抽水設備、火爐、醫療設備等。美聯社指出，當時負責停電工作的數百名太平洋瓦電員工當中，只有極少數人曾經接受過加州已經使用近20年的災難應變訓練。

「標準化緊急應變系統」（Standardized Emergency Management System）是屋崙山區於1991年發生一場嚴重火災後所制定，顧名思義，它是一份指導各機構如何進入公共災難應變模式的藍圖，內容包括如何共享訊息與如何建構緊急事故運作中心，它還制定了一份通用詞彙表，解決在轄區匯集時特定用語和首字母縮寫衝突的問題。

蘇諾瑪縣緊急應變主任戈德利（Chris Godley）表示，太平洋瓦電去年就像是從未受過訓練的素人突然被推上台表演，如果本身有能力還可臨場發揮。但太平洋瓦電並不具備能力。

不過，美聯社認為，從多個方面看來，太平洋瓦電今年迄今為止的三次停電措施，比去年來得順暢。原因除了升級基礎設施，還包括太平洋瓦電從失敗中學到教訓進行改革，並受到加州當局的要求對員工進行過去忽略的訓練。

加州 灣區 舊金山

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