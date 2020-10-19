舊金山土狼出沒 當局提醒勿餵食

舊金山土狼出沒日趨常見，覓食為主因。專家提醒民眾不要餵食。(Getty Images)

舊金山 金門公園與其他住宅或購物地點土狼出沒情況日益增加，舊金山動物保護和管制局（Animal Care and Control）主管柯爾索(Amy Corso)表示，在城市環境中，吸引土狼的主因是食物，牠們對人的恐懼也較少。舊金山公園與休閒部門已在土狼出沒區域放置警示牌，提醒民眾禁止餵食土狼等野生動物，此舉不僅危險並且觸法。

舊金山土狼出沒日趨常見，柯爾索指出，覓食為主要因素，土狼容易在城市裡找到食物、水與棲身之地。留在戶外的寵物食物與垃圾桶是兩種食物來源。市府單位建議民眾，可在留在戶外的寵物食物罐子加上蓋子，並在完食後拿進屋內，避免成為土狼覓食目標。不過，但卻也有些人刻意在自家院子或前往出沒地點餵食土狼。

另外一個問題是，小土狼會在雜草叢生的房屋後院尋找囓齒動物吃食。柯爾索表示，保持庭院整潔對居民來說相當重要，否則可能成為土狼築巢地點。

舊金山休閒與公園部門已在金門公園放置警示牌，警告民眾可能有土狼出沒，並提醒遊客，餵食野生動物不僅危險，並會違反加州 漁獵局與舊金山休閒與公園部門法規。目前尚未有確切官方數字顯示，到底有多少土狼居住在舊金山市內，但專家猜測約為40-70隻。