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屋崙擬發居家企業50萬紓困金 華人快申請

記者劉先進／屋崙報導
新冠疫情衝擊之下，屋崙華埠不少企業暫停營業。市府的紓困金不僅針對商戶，也針對居家企業。（記者劉先進／攝影）
新冠疫情衝擊之下，屋崙華埠不少企業暫停營業。市府的紓困金不僅針對商戶，也針對居家企業。（記者劉先進／攝影）

屋崙市府表示，收到加州的3690萬新冠疫情紓困金後，計畫向屋崙居家企業（Home-Based Business）發放50萬資助，預計每個企業拿到的紓困金額度為2000到4000元。

灣區非營利機構「工作解決方案」（Working Solutions）將負責紓困金的申請和撥款。申請截止日為11月2日（周一）晚上11時59分。中文申請網址為https://www.tfaforms.com/4858769，華人企業可盡快申請。

申請紓困金的條件為，經核查為屋崙營利性居家企業。持有屋崙商業許可證，須提供現行商業許可證，或正在更新或申請許可證的證明。於2019年3月1日前已處於營業狀態。

能夠證明企業受到疫情的負面影響，證明居家企業的收入占總個人收入50%以上。企業主是美國公民或永久居民。東主僅代表一家企業提交申請。倘若在多家企業擁有股權，每位申請人僅有資格代表一家企業獲得補助。

若企業主在今年4月到7月之間，收到了屋崙小企業緊急補助計畫（Oakland Small Business Emergency Grant Program）的撥款，仍然有資格申請本紓困金計畫。

紓困金可用於與疫情相關的成本和損失，如工資、租金或抵押貸款支付、水電費或其他運營費用，或滿足疫情中社交距離要求所需的設備、用品和其他非施工現場改造。資金不得用於新的建築或建築翻新。

屋崙市府表示，將優先考慮以下幾種商業，代表市內廣泛地理多樣性的居家企業，特別是那些位於低收入地區或其他歷史上弱勢社區的企業。從薪資保護計畫（PPP）中獲得4000元或更少補助的企業，以及年業務總收入低於15萬的企業。市府將根據企業的總收入，發放2000到4000元的紓困金額。

屋崙市長薛麗比說，居家企業的收入，往往是企業家家庭收入的主要來源，而疫情造成的損失正將弱勢人群推向經濟和住房不安全的邊緣。這項撥款計畫支持屋崙創業精神。

「工作解決方案」執行長拉紮維（Sara Razavi）表示，紓困金計畫將為本地家庭企業主提供即時救助，他們在這場危機中面臨著獨特的挑戰。

紓困金 屋崙 疫情

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