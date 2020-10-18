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二戰飛虎隊後裔 翁偉文參選捷運董事

記者李晗 / 舊金山報導
混血華裔翁偉文。（視頻截圖）
混血華裔翁偉文。（視頻截圖）

一位二戰時期「飛虎隊」（Flying Tigers）空軍華裔飛行員的後裔，參選今年舊金山灣區捷運董事（BART Board）。

41歲的翁偉文（David Wei Wen Young），是居住在舊金山南市場區的一名高科技工程師。乍看之下，他是一名金髮白人，但細看也能看出一絲亞太裔的血統。實際上，作為混血華裔的他，背後的家族歷史則是一段中美合作抗日的二戰空軍故事。

翁偉文的祖父翁有赦（Hugh You S. Young），是美籍華裔軍人，是當年參加「飛虎隊」作戰的飛行員，在中國雲南昆明服役。「飛虎隊」是二戰時期傳奇性的空軍隊伍，全稱「中華民國空軍美籍志願大隊」（AVG），在蔣介石與羅斯福時期促成。

翁偉文表示，家族內對於祖父的這一段「飛虎隊」空軍的歷史都感到高興和光榮。然而因為年代久遠，許多的歷史內容都遺失或者被忘卻。

他回憶道，自己曾祖父那一輩在19世紀末就已經從廣東移民舊金山，因此祖父翁有赦是作為美籍華人，與廣東台山的祖母曹閨秀結婚。翁有赦的兒子，即翁偉文的父親，出生於美軍在昆明的基地。服役結束之後，祖父翁有赦居住在紐約皇后區，成為航天工程師。翁偉文的父親也是工程師。

翁偉文小時候在與曼哈頓一江之隔的新澤西長大，每周末都會從新澤西去到皇后區的祖父家。在祖父家中，他記得祖父當時話語不多，姑姑會張羅一大桌子的飯菜。在他年幼9歲時，即1988年，祖父翁有赦過世。如今祖父曾經住過的皇后區的房子的一樓，已經是一家壽司餐廳。90年代末翁偉文獲得舊金山大學（USF）的獎學金因此從東岸來到西岸，並定居舊金山至今。

值得一提的是，在今年的選票上，翁偉文的名字被直接從英文「David Young」翻譯成了「戴維楊」，外界也可能認為他的姓氏「Young」是更為人熟悉的「楊」。然而根據他提供的祖父墓碑照片，他的中文姓氏是「翁」，粵語發音接近「Yeong」。

今年舊金山東面選區的灣區捷運董事席位換屆選舉，話題性不高，且競逐連任的現任董事德芙帝（Bevan Dufty）在政界縱橫多年，名氣較翁偉文大得多。翁偉文也表示自己不排除未來會再選市議員。

祖父翁有赦（後排中）與妻子及兒子的照片。（翁偉文提供）
祖父翁有赦（後排中）與妻子及兒子的照片。（翁偉文提供）
翁有赦（左）退役之後居住在紐約皇后區，成為航天工程師。（翁偉文提供）
翁有赦（左）退役之後居住在紐約皇后區，成為航天工程師。（翁偉文提供）

舊金山 皇后區 華裔

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