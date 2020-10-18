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市長布里德親密戰友 邁珍再戰「新華埠」

記者李晗 / 舊金山報導
邁珍二度參選市議員。（本報檔案照片）
邁珍二度參選市議員。（本報檔案照片）

熟悉舊金山政治的人，對於邁珍（Marjan Philhour）的名字都不會陌生。今年是邁珍二度參戰列治文區市議員。四年前同樣一場選舉，她以微弱之差敗於李麗嫦。四年之後李麗嫦決定不再連任，於是她挺身再戰。

舊金山列治文區被稱為是「新華埠」，華人居民眾多。作為本次市議員競爭中的領跑者之一，邁珍雖不是華人，但是她強調華裔社區在列治文區和舊金山具有相當的重要性。

「華裔社區是我們社區文化中巨大組成部分，」邁珍說，華裔社區帶來的美食文化、節日慶祝文化，都給列治文社區增色不少。她也很感恩列治文區能夠有這樣一個充滿活力的華人社區，認為列治文區的市議員應該要多和華埠的市議員合作。

值得一提的是，邁珍小時候母親改嫁遷居香港，所以邁珍自己也曾經在香港度過了許多童年時光。

2018年，邁珍加入布里德（London Breed）的市長競選工作團隊，最後成功將布里德推上市長寶座，自己也就進入市長辦公室成為資深幕僚。直到今年3月，邁珍辭任市長辦公室高級政策顧問，決定正式參選議員。

這也塑造了邁珍的形象，她不僅是一個政治顧問，更是一個「政治圈中人」以及市長的親密戰友。被問到如何平衡民選議員的獨立性以及政壇盟友的關係時，邁珍表示，自己在加入布里德的團隊之前，已經有了超過十年的為社區服務的經歷和在州府、聯邦政府工作的經驗。

「市長會告訴你，我和她是兩種不同性格，我們經常立場不同，我們也不會隱藏這一點，」邁珍表示，自己會聆聽各種各樣的聲音，再來做全面的決定。

在她的心中，無家遊民安置、小商業發展、興建住房等議題是重中之重。邁珍也和自己的家人在列治文區經營一間陶器小商業，所以她深知經營小商業的箇中困難與艱辛。

「我們的市政廳需要有更多的實用主義（pragmatic）且有常識（common sense）的領導者，」邁珍說。

舊金山 華人 華裔

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