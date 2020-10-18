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李志威深耕27年 三戰金山列治文區市議員 范士丹力挺

記者李晗 / 舊金山報導
李志威在中華總會館的演講。（本報檔案照片）
李志威在中華總會館的演講。（本報檔案照片）

舊金山出生長大的李志威（David Lee），耕耘華裔社區27年，始終都在推動選民註冊、選民教育，擴大華裔選民的聲音。今年是他第三次參戰舊金山第一區（列治文區）市議員選舉，以行動展示自己想要改變舊金山政壇的決心。

數十年以來，李志威一直是華文媒體上的「寵兒」，幾乎每年華裔選民教育、投票意向分析等，幾乎都有他的意見見諸報端。在列治文區的競選辦公室旁，一個碩大的競選橫幅上，就寫著「民權領袖」（Civil Rights Leader）的字樣。

「我非常驕傲於我的工作，令超過10萬個華裔美國人註冊參與投票，」李志威說。自1993年以來他在領導非盈利機構「華裔選民教育委員會」（CAVEC），並擔任義工性質的行政主任。該機構在政界和社區內也頗受關注，每年的年會都高官雲集，今年因為疫情原因則沒有舉辦年會。

此外，李志威也在舊金山州立大學以及東灣社區大學內任職，活躍於教育界。也正是因為自己在教育方面的專長，他的兩個小孩也都是華裔家長眼中的「優秀典範」：體育尖子生、初中畢業之後就離開舊金山前往東岸就讀高中名校Phillips Academy、現在分別是名校達特茅斯學院（Dartmouth College）與威廉姆斯學院（Williams College）的在校生。

對比於前兩次的競選，李志威形容自己學習了很多，積累了很多經驗，同時也認為現在舊金山的情況比前幾次競選時更為糟糕。因為疫情原因，讓政府的財政預算吃緊，他在本次競選中也高舉反對加稅的大旗，反對所有的加稅、公債提案，與另外的主要候選人的立場相去甚遠。

「我知道我們的民眾都在遭受磨難，人們失去了自己的畢生積蓄，商鋪，夢想和希望。」李志威認為，華裔社區民眾不想要加稅，因為那樣會加深對他們的傷害。同時李志威也反對在列治文區內建設遊民「導航中心」以及遊民帳篷營。

李志威與舊金山華埠的淵源也很深。他自己出生於華埠東華醫院，父親李國嵩也是李氏公所的僑領之一，在2018年過世。李志威的競選，也吸引了眾多華埠僑社、李氏僑領的捐款支持。

雖然在政界的資源和支持遠不如另外的主要候選人，但是李志威的競選資金也在短短三、四個月內就飆漲，同時他也獲得聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）的背書支持。

李志威（左）在90年代開始，就常常出現在中文媒體報上，直至今天。（記者李晗 / ...
李志威（左）在90年代開始，就常常出現在中文媒體報上，直至今天。（記者李晗 / 翻攝）

舊金山 華裔 教育

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