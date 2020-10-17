華埠哈囉喂同樂日 親子共迎萬聖節

公眾可掃描二維碼或上網參與多項線上活動。（圖片由CYC提供）

舊金山 社區青年中心（CYC）將於31日上午11時至下午3時舉行第六屆「華埠 哈囉喂同樂日」線下活動，地點是天后廟街以及沙加緬度街和企李街之間的都板街路段，安排「大畫家小畫家」和柔功門「醒獅表演」等親子活動，迎接萬聖節 到來。

本地藝術家Chanel Peng將為孩子們舉辦一場社交繪畫活動。現場將設置一片曾經很受歡迎的「南瓜地」，供一家大小前往拍照留念。孩子們可以把南瓜雕刻出他們最喜歡的圖案。

本屆「華埠哈囉喂同樂日」還安排了三項線上比賽，截止日期是23日。包括：短片創作、哈囉喂服飾裝扮、海報設計。比賽獲勝者將獲得現金獎品、餐廳禮券或iPad。更多詳情，公眾可瀏覽網頁www.cycsf.org。

社區青年中心行政主任溫靜婷（Sarah Wan）指出：「萬聖節在華埠一直是一項非常有活力的活動。今年，儘管我們不能像往常一樣舉行全面的慶祝活動，但需要以某種管道慶祝萬聖節的精神，並為社區帶來歡樂。」

經濟及勞動力發展辦公室（OEWD）是活動贊助和協辦單位。職商事務組經理陳嘉霖（Francis Chan）表示：「我們感謝CYC與OEWD合作，實現將華埠萬聖節活動帶到社區的承諾和熱情，推動舊金山小商業發展，服務家庭、商戶和遊客。華埠家將提供特價商品優惠券。」

贊助機構華埠商人協會的會長李雷綺華（Eva Lee）說：「華埠商人協會很高興在這次特別的萬聖節活動中，為社區的孩子們提供支援。」