亞美進步電影節 「桃姐」、「金都」登汽車影院

曾舜雯15日透過錄影視像在Fort Mason的汽車影院上致辭。（圖片由香港駐舊金山經濟貿易辦事提供）

由亞美媒體中心舉辦的亞美進步電影 節 （CAAMFest FORWARD），從14日至18日於汽車影院播放，以及在網上頻道供點播接近50部電影，當中包括五部香港 作品。

亞美媒體中心與香港駐舊金山經濟貿易辦事處參與電影節，聯合展出五部來自香港的劇情片。其中，許鞍華執導的「桃姐」及黃綺琳執導的「金都」，於15日在舊金山Fort Mason汽車影院上映，「桃姐」也在網上點播平台播放。

駐舊金山經貿辦事處處長曾舜雯透過錄影視像，歡迎出席汽車影院活動的觀眾，也感謝亞美媒體中心挑選了兩部不同年代的傑出香港女導演 作品。

「桃姐」是一部觸動心靈，講述關愛與感恩的作品。導演許鞍華於9月份在威尼斯國際電影節上獲得金獅獎（終身成就獎）。曾舜雯表示，在這充滿挑戰的時代，自我及相互照顧被賦予一個全新的意義，正好是觀賞這部得獎電影的最佳時刻。

「金都」是「首部劇情電影計畫」資助的其中一部優勝作品。這項計畫由香港特別行政區政府於2013年設立，旨在培育新一代電影人才。

曾舜雯説：「首部劇情電影計畫透過電影創作及製作計畫比賽，選出優秀的新進導演，資助電影製作團隊拍攝他們的首部劇情片。」

除了在汽車影院上映外，電影節也在網上點播平台播放四部香港電影。包括：「桃姐」、黃浩然導演的「逆向誘拐」、黃子華導演的「乜代宗師」、由鄒榮肇和袁建滔聯合導演的「大偵探福爾摩斯：逃獄大追捕」。

18日晚間的閉幕電影是「76天」，記錄了在中國武漢，與COVID-19疫情作鬥爭的患者和一線醫護人員。