北美台商會訪台產業 推動台美供應鏈結盟

北美洲台灣商會聯合總會總會長吳怡明（前排右二）率團拜會彰化市長林世賢（前排正中間）及台灣產業科技推動協會。（北美洲台灣商會聯合總會提供）

北美洲台灣 商會聯合總會（TCCNA）總會長吳怡明10月率團回台參加國慶活動後，馬不停蹄地在台灣各處參訪，日前南下高雄拜訪台灣產業科技推動協會（TITA）。北美洲台灣商會聯合總會表示，這趟台灣行成果相當豐碩，接下來將與台灣多方合作，推動實質能幫助台灣的事，協力推動台美產業供應鏈結盟。

吳怡明表示，現在正值美國 大選議題最熱的時期，全球關注美國大選話題下，反共抗中意識日漸凝聚，尤其台灣的防疫成就，更是一股國際友善的力量，值得讓世界正視台灣的存在。希望透過這個契機，讓台美關係突破一中框架，擦出新的火花。

吳怡明說，美國與中國 的產業鏈已逐漸脫鉤，美國正積極將電腦科技、物聯網、生醫、國防等產業移回美國製造的當下，也是台灣加入供應鏈的最好時機，無論是美國的轉單或是台灣產業鏈的重整，台灣都有相當高的機會成為美國重要經濟夥伴，這趟回台灣拜訪，同時也將美國訊息帶回台灣，希望台灣能把握良機，讓台美關係不僅止於經濟，在外交也能更上層樓。

台灣產科會副理事長莊凱中表示，為了凝聚更多相同理念與願景，並打造出根留台灣、全球布局的力量，產科會與北美台灣商會、北美台灣教授協會、北美工程師學會等六大協會攜手結盟，希望促進產業升級、人才交流，並為推展台美民間外交盡心力，進而成為台美建交的後盾。

台灣產科會常務理事、台船前總經理陳豊霖說，就國際新形勢來看，加強台美合作關係，已是國際情勢必然發展的方向，台美經貿排序已從前年的11名，進步到去年第9名，可見加強台美經貿發展，勢不可擋。

北美洲台灣商會聯合總會與台灣產科會9月底已簽訂經貿合作協議備忘錄，國慶隔日雙方再度聚會高雄。吳怡明同時也拜會母校高醫的師長，並前往彰化拜會彰化巿長林世賢、參訪彰化當地產業，與台灣產業科技推動協會進行更多交流。