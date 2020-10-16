華埠音樂周末 10/17都板街登場

眾多藝術家都將參與周末的華埠音樂節。（中華文化中心提供）

雖然疫情未過，但是華埠 的社區活動也已經回歸。舊金山 中華文化中心將與華埠周末「步行街」合作，將會在遵守安全指引的前提下，在華埠的都板街（Grant Ave）舉行音樂節活動。

「華埠音樂周末」（Chinatown Music Weekend）將呈現豐富多樣的音樂形式，包括爵士鋼琴、西班牙吉他、先鋒流行樂、傳統中國古箏表演等。免費音樂活動將通過廣泛的音樂種類及表演，展現華埠社區的生機與感染力。眾多藝術家都將登台獻藝。

活動將要求參與者遵守健康要求指南，保持社交距離 與佩戴口罩，所有演出者將不會使用吹奏樂器或者激烈的演唱方式。

本次華埠音樂周末活動，重新定義華埠音樂節11周年慶。該活動是中華文化中心發起的戶外「無墻博物館」的一部分，將藝術帶入公共空間和社區。

本次華埠藝術節和相關活動受市長經濟勞動與發展辦公室（OEWD）的支持，與周末「步行街」（Walkway Weekends）合作，由舊金山華埠商人協會，華埠商業協會，中華總商會，Livable City等共同組織。

活動時間是10月17日至18日（周六日），中午12時至下午5時，地址位於都板街700號路段。