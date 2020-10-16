波洛西走政治鋼索 紓困談判得不償失?

由於千萬計的美國人仍在失業，至少數十萬小商業面臨破產，波洛西受到的壓力愈來愈大。(Getty Images)

聯邦財長米努勤(Steven Mnuchin)15日表示，白宮希望紓困計畫的談判繼續，不會因為病毒檢測的撥款而停止談判。另外川普 總統15日對福斯新聞說，他願意將紓困計畫的總支出提高至超過1.8兆。川普在9日將金額提高至1.8兆元，但與國會眾院本月初通過的2.2兆總支出還差4000億元。

六天以來，聯邦眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)雖繼續與米努勤進行談判，但也一直拒絕1.8兆的提議。由於數以千萬計的美國 人仍在失業中，而以數十萬計畫小商業也陷入困境，波洛西所承受的壓力愈來愈大，她會在未來數天、甚至是11月3日之前，接受川普的提議，與米努勤達成協議嗎？

波洛西說，川普的提議不夠好，並不是美國人需要的紓困，只是川普希望得到的紓困項目例如他很願意通過1200元紓困支票，因為他可以在大選前在每一張支票上都簽上他的名字。又例如波洛西要求給州和地方政府龐大的紓困金 ，但川普不願給「藍州」紓困。

但是輿論愈來愈關注，如果波洛西繼續不與川普達成協議，等候紓困的美國人和小商業將會等不及了。因此川普批評波洛西說：「波洛西不關心美國人和美國工人。大多數民主黨人同意協議。共和黨人也準備協議。我也準備好簽署紓困案。」

就連民主黨內部也有不少人希望波洛西達成協議，但這些人不敢公開呼籲波洛西妥協，因為波洛西控制了眾院，控制了與白宮的談判。

還有一些民主黨人擔心，如果波洛西現在不與白宮達成協議，等到11月3日選舉過後，川普又輸給白登，屆時敗選的川普可能再沒有心情去通紓困案。由11月3日至明年1月20日新總統才上任，如果選後的兩個多月仍沒有紓困案，美國人和經濟都等不及了。

新澤西州的民主黨眾議員馬林諾斯基(Tom Malinowski)說：「我希望現在就見到協議。」包括馬林諾斯基在內的一些民主黨眾議員都希望，波洛西至少可與白宮達成部分紓困支出的協議。

代表矽谷的加州眾議員羅康納(Ro Khanna)也希望有協議，但波洛西在周二晚上的CNN訪問中否決了。波洛西說，民主黨同僚不知道談判中的細節，如果知道也不會同意協議。