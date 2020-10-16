網課更便利 屋崙將發2.5萬台筆電助清寒學子

屋崙已經給全市公立學校的貧困學生，發放1萬2500台筆電。（學區供圖）

屋崙 公立學校總共5萬學生，即將全部有筆電和網絡，更方便的上網課了。屋崙市府和屋崙學區 15日宣布，正在逐步給全市貧困學生發放2萬5000台筆電。當天已完成一半目標，發放1萬2500台筆電。

屋崙聯合學區，屋崙市府、屋崙公共教育 基金會（Oakland Public Education Fund）和非營利機構Tech Exchange此前啟動屋崙不分割行動（OaklandUndivided），希望籌集1250萬元，為全市所有公立學校學生，每人提供一台電腦和互聯網接入。以消除數字鴻溝，增強教育公平性。隨後，行動很快達到籌款目標，其中，推特執行長多希（Jack Dorsey）捐款1000萬。考慮到屋崙有2萬5000個學生沒有筆電或難以上網，此次行動，主要是給這些學生買筆電和網絡熱點。

薛麗比說，屋崙每天都在縮小數字鴻溝，本周發放1萬2500台筆電，標誌著一個關鍵的里程碑，但這只是取得了進展，而不是完成任務。市府將繼續與社區合作夥伴合作，直到徹底彌合數字鴻溝。屋崙的每一個孩子和家庭都應該有一台設備和持續的互聯網接入，他們需要充分發揮教育潛力。

在發放筆電前，屋崙學區提供了2萬3000多台筆電和7000多個網絡熱點，公立學校的學生，都可借出使用。屋崙聯合學區總監崔莫爾（Kyla Johnson-Trammell）說，很高興屋崙不分割運動取得重要進展，「在遠程學習的時代，我們已經為學生做好成功的準備，確保他們在家擁有所需的工具，以充分得到教育。 」

屋崙學區提醒說，絕大多數學生都能領取筆電，但仍然聯繫不到某些學生。如果學生仍然是公立學校就讀，一定要登錄網址，https://techexchange.tfaforms.net/3，填寫技術調查、拿到筆電。學生若在使用設備或上網過程中碰到問題，可發短信或致電510-866-2260聯繫Tech Exchange詢問。