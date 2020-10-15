聖馬刁縣補助小房東 10/15開放申請

聖馬刁縣推出了小房東補助計畫。（聖馬刁縣府提供）

聖馬刁縣議會已撥款200萬美元 ，為該縣受COVID-19新冠疫情影響的小型住宅租賃物業所有者，即小房東 們建立補助金計畫。

要獲得補助金的資格，房東業主必須滿足以下所有條件：居住在聖馬刁縣內，租賃、出租住宅租賃物業也在聖馬刁縣內。提供2018年和2019年的納稅申報表顯示，來自租賃單位的收入是主要收入來源；和在2018年和2019年，來自租賃單位的年租金 總收入均少於40萬。

一個業主最多可以申請十個租賃單位的補助。房東的出租單位在2020年4月1日至2020年8月31日期間若是有租金收入損失，在可以證明之下即可申請。實際補助金金額將有所浮動，每個合格單位的最高資助額為6000美元。這筆補償金無需償還。

這個小房東的補助計畫將會採取在線申請方式。想要申請的房東，可以登錄網址：https://www.smcstrong.org/。該申請門戶預計將於2020年10月15日（今天）開放。該申請和所有更新將發布在上述的網址中。申請時需要提供姓名、地址，以及2018和2019年的報稅表。

初始申請期為兩個星期。在此期間收到的所有申請都將被受理。如果從第一個兩周的申請期開始處理完申請後還有剩餘資金，則將有第二個申請期。