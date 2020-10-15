反第16號提案 華人草根組織加州4地聯合示威

華人草根組織16日晚上在南北加四個地點，舉行「反對Prop.16特權法&讓馬丁路德夢想實現」實體示威活動，圖為之前在密爾比達舉行的活動。（記者江碩涵／攝影）

自從第16號提案在加州 參、眾議會通過後，華人 草根組織7月開始在全加州舉行過16場車隊遊行反對第16號提案。如今距離大選及公投日愈來愈近，華人草根組織預計16日晚上在南加及北加共四個地點，舉行「反對Prop.16特權法&讓馬丁路德金恩夢想實現」的實體示威活動。

華人草根組織表示，目前逾6000名華人捐款100萬美元給加州平等大聯盟，就是希望能阻止第16號提案通過。因為這項提案對華裔有相當大的衝擊影響，就連當年推動加州209號民權法案的催生者康納利（Ward Connerly）也將上線號召民眾參與活動、投票反對第16號提案。

華人草根組織表示，每個種族都有富人與窮人，當年成功推動的209號法案，是以照顧社經弱勢、不以種族做為考慮因素的公正法案。如果第16法案通過，獲得利益的恐將是特定族群中上階層的學生。這群學生原本就可以在私立學校獲得良好的機會，如今因為對種族的特殊待遇，而取得公立學校的入學資格，排擠原本低社經地位學生的入學機會。

華人草根組織表示，原本209法案對政府聘用職員，也有一定比率給退伍軍人跟殘障失能人士。政府契約中，也有特定比率的金額，可提供給弱勢企業與小型企業，若第16號法案通過後，將排擠到原本不論種族膚色而真正需要幫助的人。

「反對Prop.16特權法&讓馬丁路德金恩夢想實現」將於16日晚上7時舉行，分別在北加庫比蒂諾、核桃 溪及南加的核桃市、爾灣舉行。另外也將有好幾位學生代表將出面講述法案心得及對未來前途看法。