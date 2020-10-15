舊金山公園運動場重開 戶外玩耍仍須戴口罩

舊金山180多個公園遊樂場，在周三重新開放。（記者李晗／攝影）

自3月疫情爆發以來，舊金山 的孩童們便缺少了戶外玩樂嬉戲的場所。時隔半年之後，舊金山的公園、運動場將全部重開，但是官方也製訂了嚴格的衛生指引，保證安全重啟。

14日周三，舊金山全市180多個公園運動場將全部重新向公眾開放。市長布里德（London Breed）、市議員安世輝（Ahsha Safai）、衛生局長考法克斯（Grant Colfax）以及公園局張金斯堡（Phil Ginsburg）等眾多官員出席集會，宣布這個決定。

布里德強調戶外的這些運動場所對於孩童的重要性。她也呼籲大家要繼續戴好口罩，保持社交距離 。因為大家都遵守防疫 規定的話，就能夠讓社會早日重啟，讓孩童們早日回歸校園和玩樂的日常。

舊金山同時也已經完成翻新了六處公園場地，包括當天集會的地點Merced Heights的運動場，兒童的遊樂設施像是滑梯、蹺蹺板、蕩鞦韆以及籃球場、網球場都煥然一新。另外五個翻新的遊樂場分別位於日落區、田德隆、Crocker Amazon、West Portal等社區。

但是，想要在戶外參與活動的人，也必須要遵守防疫的規定。最基本的包括：2歲以上的人士必須戴好口罩，參與者相互間保持六呎社交距離，滑梯、蹺蹺板等最多只能兩人同時在玩。大型的沙池等則可以最多容納五人同時在玩。防疫指引也要求家長必須時刻緊盯小孩，不能夠坐在一旁玩手機。運動場內也不可以飲食、分享玩具。

舊金山在9月底在加州的疫情監控等級中轉為程度較輕的橙色，因此可以重啟運動場、公園等。但是市府一方等待兩周之後，在住院與感染的情況穩定之後才最終決定重啟運動場。