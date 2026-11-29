AI摘要 文章摘要整理： 祁凱立分析台灣九合一選舉，指出台北勝負來自藍色動員與綠營熱潮並存，新北、台中結果出乎意料，但民進黨整體仍優於國民黨。

台灣九合一地方選舉甫落幕，史丹佛大學胡佛研究所學者祁凱立（Kharis Templeman）28日接受本報專訪，分享選後第一時間觀察。他將四年一度的台灣地方選舉比作美式足球超級盃，此次開票結果尤其令他意外的是新北、台中、雲林及基隆。

選前「洋流」聲勢浩大的台北市長選戰，反而在祁凱立預料之中；早在今年10月FAPA專題演講時，他便預測蔣萬安 較有可能勝選。他指出，蔣萬安的現任市長優勢、台北市選民結構偏藍，以及國民黨 基層動員能力，都是勝選因素。此次8位尋求連任的縣市長全數勝選，民進黨翻轉的6個縣市，皆為現任首長兩屆任滿的選區。

祁凱立特別以2010年台北市長選舉作為對照，當年蘇貞昌獲得62萬8129票，郝龍斌則以79萬7865票連任。相隔16年，沈伯洋此次獲得66萬4586票，比當年的蘇貞昌多出逾3萬6000票；蔣萬安的78萬1312票，也接近當年郝龍斌的得票數。

選前媒體多聚焦綠營支持者的熱情及造勢人潮，但祁凱立指出，在看得見的「洋流」之外，還有一股相對安靜的藍色力量。這些支持者或許較少受到媒體關注，卻同樣踴躍出門投票，成為決定台北選戰勝負的關鍵。

新北與台中的選舉結果卻與祁凱立預期相反。他原認為蘇巧慧較具優勢，未料李四川展現如此強勁的實力；台中方面，儘管選前民調顯示選情接近，他仍認為江啟臣略占優勢。

蘇巧慧此次以105萬5630票落敗，與李四川的得票率差距不到3個百分點，但得票數比父親蘇貞昌2018年參選新北市長時多出逾18萬票，也超越蔡英文2010年的100萬4900票，創下新北市升格以來民進黨市長候選人最高得票數紀錄。

祁凱立指出，新北與台中歷屆總統大選的藍綠得票比率與全國相近，兩地藍綠勢力相對均衡。較少關注政治、偶爾投票的選民及年輕首投族，都可能是拉鋸選戰中的關鍵。

民進黨執政縣市從上屆5席倍增至10席，地方議員席次也增加逾30席。祁凱立認為，民進黨此次打破過去地方選舉表現不如全國性選舉的情況，整體表現優於國民黨。國民黨雖守住雙北，卻也難言大勝。