北加四縣電費擬漲57%，一般家庭每月恐多付120元。（記者李怡／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： Pacific Power擬將北加州4縣電費調高57%，一般家庭每月恐多付約120元，主因是野火防範投資、保險費上升與通膨壓力。

北加 州部分居民明年恐面臨大幅調漲的電費 。電力公司Pacific Power向加州 公用事業委員會（CPUC）提出調價申請，要求調高電費費率57%。按公司估算，若方案獲准，一般住宅用戶每月可能多付約120元，12個月就是1440元。公司在北加州四縣服務約4萬6000個客戶。

受影響的是德爾諾特縣（Del Norte）、錫斯基尤縣（Siskiyou）、莫多克縣（Modoc）和沙斯塔縣（Shasta）的Pacific Power用戶。這些服務區涵蓋靠近俄勒岡州界的山區與鄉村，範圍超過1萬1000平方哩。公司要求新費率於2027年1月1日生效，但表示州府審查可能耗時數月，最終漲幅與生效日期仍待委員會決定。公司也說，元旦另有一項14%的費率下調，將抵銷部分漲幅。

Pacific Power把調價主要歸因於防範野火的工程支出，以及野火風險推高的保險費和通膨帶來的營運成本。公司稱，自2022年起已加固超過300哩電線，改用帶有絕緣包覆的線路，並將7000多根木電桿換成鋼製或玻璃纖維電桿，希望降低設備引燃野火的風險，也讓惡劣天氣下的供電更穩定。

對當地住戶而言，這已是近年又一次面對電費上漲。約兩年前，Pacific Power的加州用戶曾面臨19%的電費漲幅，典型住宅帳單每月約增加27元。這次估算的每月增額，超過上次的四倍。

部分低收入家庭住戶可申請加州能源費率補助計畫（CARE），電費帳單可獲至少25%的折扣。