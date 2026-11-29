舊金山男子康姆斯1995年在銀行兌現了一張9.5萬元垃圾郵件支票，成為全美熱門新聞。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： Patrick Combs在資金拮据時意外存入一張9萬5093元支票，竟短暫兌現，後續引發銀行指控與全美媒體關注，最終他放棄所有權主張。

康姆斯（Patrick Combs）第一次登上新聞版面時是在他21歲那年。這位當時是舊金山 州大（San Francisco State）學生的年輕人1988年在人行道上協助了一名就要分娩的孕婦。

七年後，康姆斯出版了一本關於如何申請大學的書，但手頭並不寬裕，生活上僅能勉強餬口。多年後，他回憶起當初收到那封信的那天，當時他銀行帳戶裡僅剩200元。

SFGate報導，康姆斯1995年收到的這封信來自一個名為「認證清算人協會」（Association of Certified Liquidators）的組織，正在招募人員負責轉售商店裡賣不掉或庫存過剩的商品。信中還附有一張金額高達9萬5093元的支票，暗示如果成為一名「認證清算人」就能賺進這麼多錢。

康姆斯發現，這張支票上確實印有他的姓名、地址以及看起來像是合法的銀行帳號資訊。由於當時手頭拮据，又感到好奇，康姆斯決定試試是否能將這張支票透過銀行自動櫃員機存入自己的帳戶，儘管他認為不可能。

出人意料的是，這張支票幾天後竟然兌現了，康姆斯的First Interstate銀行帳戶裡突然多出9萬5093元，經過通貨膨脹調整後，等於是現在的20萬元。

興奮過後，像大部分理智的成年人一樣，康姆斯開始擔心，萬一銀行，或是殺手找上門來怎麼辦？於是，他採納了朋友的建議，將這筆錢開立為一張銀行本票，鎖進了銀行保險箱裡。

一周後，銀行果然發現了。當康姆斯把提款卡插入提款機時，卡片被吞了，他的帳戶被凍結了。

接著，康姆斯開始不斷接到銀行的來電，不僅指控他詐欺，還揚言要報警，態度非常不友善。康姆斯則堅稱，他從未打算動用這筆錢，只是想藉此證明一個有趣的觀點。

在康姆斯聯絡律師後，這件事成了轟動全美的話題。他不僅登上紐約時報，還在「早安美國」（Good Morning America）等多個電視節目中亮相。在網路發展初期的當時，他的故事在網路上廣為流傳，來自世界各地的建議如潮水般湧來。

經過數月爭論，康姆斯決定要擺脫銀行律師的糾纏。他說：「明明有六位律師都說這筆錢在法律上屬於我，要我把它還回去實在很難。」

最後，他還是與銀行代表會面，正式放棄對這筆錢的所有權主張。

SFGate指出，康姆斯這起事件直到如今仍是史上首例，也很可能是唯一案例。