AI摘要 文章摘要整理： 北加州中文學校聯合會將於12月6日舉行2026年學生志工服務獎典禮，表揚55名學生志工，並持續鼓勵青少年投入社區與校務服務。

北加州 中文學校聯合會將於12月6日在金山灣區 僑教中心舉行2026年「學生志工服務獎」頒獎典禮，表揚來自11所會員學校的55名學生志工。其中，16歲以上組有5名金獎得主，一年內各累積至少250小時志工服務。

聯合會會長廖琇菁表示，許多學生利用課餘和假日協助中文學校活動、投入社區服務，有些人即使忙著準備升學申請，仍挪出時間做志工。她說，這些孩子平時「默默在付出」，希望透過頒獎讓他們的努力被看見。聯合會明年也將持續辦理，申請時間另行公布。

金山灣區僑教中心主任王偉讚表示，中文學校長期仰賴家長志工協助運作，讓青少年也有機會參與，便能把服務精神傳給下一代。他觀察到，隨著孩子年紀漸長，到中文學校上課的人數也會逐漸減少；志工服務讓青少年有機會與同儕一起做事，在課堂之外繼續與學校保持連結，也能透過活動走入社區。

聯合會學生志工服務獎審核小組副召集人鄭敬萍說，聯合會自2019年至2024年協助會員學校11歲以上的學生申請美國總統志工服務獎。該獎停辦後，聯合會在加州州眾議員李天明（Alex Lee）辦公室支持下，於2025年設立學生志工服務獎，繼續表揚投入社區服務的學生，以及在中文學校擔任無給職助教的學生。鄭敬萍指出，2019年至2025年間，兩項志工服務獎合計有246名學生獲得金、銀或銅級表揚。

今年獎項採計2025年9月1日至2026年8月31日的服務時數，分為11至15歲及16歲以上兩組，各設金、銀、銅三級。兩組的金獎門檻分別為100小時和250小時。今年共有25人獲金獎、13人獲銀獎、17人獲銅獎。鄭敬萍說，審查資料時，她看到有學生到不同的非營利機構服務，形容每一次志工服務都像一堂「很紮實的生命教育課」。

聯合會秘書長林淑賢表示，典禮預計邀請王偉讚、李天明、支持活動的魏德珍僑務委員及11所學校的校長出席，也歡迎社區民眾到場。

聯合會副會長伍美珠說，孩子能長期投入志工服務，背後也有家長一次次接送和支持。她邀請家長出席典禮，一同為孩子鼓掌，也希望藉此向一路陪伴孩子的家長致謝。