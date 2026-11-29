史丹佛大學胡佛研究所學者祁凱立。（kharistempleman.com網頁）

AI摘要 文章摘要整理： 祁凱立認為蔣萬安雖成功連任卻「逃過一劫」，沈伯洋雖敗選卻提升聲望，並進一步分析賴清德、盧秀燕與韓國瑜等人對2028大選的布局。

台北市長蔣萬安 成功連任，政治聲勢卻可能因這場選戰受到影響；挑戰失利的沈伯洋 ，競選能力及政治前景反而獲得肯定。史丹佛大學胡佛研究所學者祁凱立（Kharis Templeman）接受本報專訪時，以「逃過一劫」（dodged a bullet）形容蔣萬安此次勝選，並分析九合一地方選舉結果對藍綠兩黨2028年總統大選 布局的影響。

祁凱立指出，此次選戰一度對蔣萬安的政治生涯構成威脅，儘管最終成功凝聚泛藍支持者、順利連任，政治聲勢仍受到一定程度的影響。他認為，繼續擔任台北市長、支持國民黨其他人選角逐2028年總統大位，對蔣萬安而言是較為穩妥的策略。

「結果出來了。我輸了。」沈伯洋台北時間28日晚間在臉書發表千字敗選感言，表示已致電蔣萬安祝賀連任，並強調︰「我可以輸掉一場選舉，台灣的民主不能輸。」敗選應先檢討自己，不能責怪未投票給他的市民。

他向支持者喊話︰「輸掉選舉的是沈伯洋，你們沒有輸。」「洋流」雖未將他送進市政府，卻讓數十萬人參與公共生活。他承諾繼續推動台北研究院，也不忘向女兒承諾︰「爸爸回家開始籌畫，帶你去寶可夢樂園。」

祁凱立指出，沈伯洋雖未能勝選，競選表現卻令人印象深刻，不僅提升個人政治能見度，也可能透過助選帶動民進黨其他縣市的選情。沈伯洋深受綠營基層歡迎，祁凱立看好他的政治前景。

至於總統賴清德，祁凱立預期他將繼續兼任民進黨主席，黨內應不會有人挑戰其2028年總統候選人提名，政治處境較蔡英文在2018年及2022年地方選舉後更為有利。

國民黨方面，祁凱立指出，台中市長選舉失利可能影響盧秀燕的政治聲勢，但選舉結果與江啟臣本身的競選表現有關，不宜將敗選責任全歸於盧秀燕。他認為，盧秀燕仍可能是國民黨2028年最具競爭力的總統候選人。

談及立法院長韓國瑜，祁凱立認為，2020年總統大選的敗選經歷可能影響其再次參選的考量，而立法院長的職務也相當適合他。據祁凱立所聞，若盧秀燕參選總統，韓國瑜與蔣萬安皆有意支持她。至於黨主席鄭麗文在提名過程中的角色及對盧秀燕參選的態度，則是接下來值得觀察的重點。