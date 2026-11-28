「重遊台灣・福氣加倍」活動兩人同行最高可獲新台幣8000元旅遊消費金，消費金可儲值於悠遊卡、一卡通或iCash中使用。（觀光署駐舊金山辦事處提供）

AI摘要 文章摘要整理： 觀光署在舊金山推出線上遊戲「Rally Around Taiwan」，結合台灣景點與文化吸引北美旅客，並提供機票抽獎及多項赴台旅遊資訊。

從熱鬧夜市走進茶鄉，再從山林一路玩到海邊，用手機或電腦就能體驗一趟台灣環島。交通部觀光 署駐舊金山 辦事處推出免費線上遊戲「Rally Around Taiwan」，邀請北美民眾參與，特別鼓勵舊金山灣區旅客透過遊戲探索台灣。為吸引玩家實際赴台旅遊，觀光署與中華航空、長榮航空及星宇航空合作，共提供三張舊金山至台北來回機票 供民眾抽獎，活動至12月30日止。

遊戲以「展開台灣，每一步都是新發現」為主題，呼應觀光署「台灣百Ways」的旅遊推廣。觀光署將台灣各地的自然景觀、美食與文化融入趣味問答和旅遊故事，讓玩家認識夜市、傳統廟宇與特色街區，也能探索茶鄉、溫泉及戶外景點。完成線上環島後，玩家可取得專屬的台灣旅遊景點精選卡，供日後規畫行程參考。

觀光署駐舊金山辦事處主任李思賢說，台灣的魅力在於每個人都能找到適合自己的旅行方式。她希望透過線上互動，讓還沒去過台灣的北美旅客認識台灣，也讓曾經到訪的旅客找到下一趟旅行的新去處。她表示，「台灣百Ways」也代表台灣值得一遊再遊的百種理由。

活動網站另整理赴台直航航班、Taiwan PASS及免費過境半日遊等資訊。無論是規畫環島、深入遊覽某個地區，或在飛往亞洲其他目的地途中利用轉機時間短暫遊台，都可上網查詢。

觀光署另有「重遊台灣・福氣加倍」的活動。自2023年1月1日起曾入境台灣、且符合資格的國際自由行旅客，可於預定抵台日前7至90天上網登錄抽獎；中獎者可獲新台幣5000元旅遊消費金，可儲值於悠遊卡、一卡通或iCash中使用。若邀請符合資格的親友同行，兩人合計最高可獲新台幣8000元，活動至2027年3月31日止。

觀光署推出「Rally Around Taiwan」線上遊戲，玩家可擲骰子探索台灣各地景點，還有機會抽中舊金山來回台北機票。（觀光署駐舊金山辦事處提供）