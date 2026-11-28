灣區奧斯卡提名導演王湘聖將執導一部關於史丹福醜聞的電影。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 奧斯卡提名導演王湘聖將執導《如何統治世界》，把史丹福大學研究不端與校長下台的真實事件搬上大銀幕。

舊金山紀事報報導，王湘聖（Sean Wang）這位自稱「滑板小混混」（skateboard brat）的導演成為奧斯卡 提名導演之前，是在佛利蒙長大的；如今他正挑戰史丹福大學 的機構文化。

王湘聖被聘為電影「如何統治世界」（How to Rule the World）的導演，該片改編自貝克（Theo Baker）的暢銷書，書中詳述了貝克作為大一新生為校報撰寫的報導，如何引發了一項針對研究不端行為指控的調查，最終導致時任史丹福大學校長拉文（Marc Tessier-Lavigne）下台。

最近剛聘請羅伯派汀森（Robert Pattinson）出演007系列詹姆斯·龐德（James Bond）的製片人帕斯卡爾（Amy Pascal），買下了貝克著作「如何統治世界：史丹福大學的權力教育」（How to Rule the World: An Education in Power at Stanford University）的改編權。該書於5月出版，併入圍了Tom Wolfe文學獎決賽名單。

據Deadline11月18日報導，華納兄弟公司將負責該片的發行。帕斯卡爾影業（Pascal Pictures）的帕斯卡爾和瑞秋·奧康納（Pascal and Rachel O′ Connor）將擔任製片人，Langley Park影業的麥考密克（Kevin McCormick）也將參與製作。

王湘聖和利比（Matthew Libby）正在改編劇本。

王湘聖於2024年憑藉「弟弟」（Dìdi）嶄露頭角，這部成長題材影片講述了他成長於佛利蒙的故事，全片均在東灣地區取景拍攝。就在王湘聖憑藉短片「奶奶與外婆」（Nai Nai & Wài Pó）獲得奧斯卡獎（Academy Award）提名的那一周，該片還贏得了聖丹斯電影節美國劇情長片觀眾獎。

隨後，「Dìdi」斬獲三項獨立精神獎（Independent Spirit Awards）：最佳首部長片、最佳首部劇本（王湘聖）和最佳配角（陳沖）。

貝克在「史丹福日報」（Stanford Daily）的報導揭露了拉文早先為總部位於舊金山的生物技術公司Genentech進行的神經生物學研究中存在的「嚴重缺陷」。這篇調查報導導致這位教育工作者於2023年7月辭職。

貝克憑藉此報導成為有史以來最年輕的George Polk獎得主。他今年從史丹福大學畢業，並於10月受聘為「舊金山標準」（San Francisco Standard）的矽谷高級記者。