韓裔女朴世娜（Se Nah Park，音譯）遭強浪吞噬，失蹤三周後，她隨身皮包疑因近日北加王潮強浪推湧，在距事發地三哩多的海灘被發現。（取自聖塔克魯茲縣警局臉書）

AI摘要 文章摘要整理： 24歲韓裔女子朴世娜在聖塔克魯茲縣海灘遭浪捲走近3周後仍失聯，感恩節前她的皮包在3哩外海灘被找到，家屬持續尋人。

灣區 24歲韓裔 女子朴世娜（Se Nah Park，音譯）在聖塔克魯茲縣遭海浪捲走近三周後，一名健行者在距事發地三哩多的海灘發現她的皮包，包外還裹著海草；朴父在感恩節 上午接獲縣警局通知，得知女兒的皮包已被找到。截至27日，朴世娜仍下落不明。

據《聖路易奧比斯波論壇報》引述朴父在臉書上的說法，健行者25日在四哩海灘（Four Mile Beach）發現皮包，隨後交給聖塔克魯茲縣警局。四哩海灘位於事發的黑豹州立海灘（Panther State Beach）以南，當時正值王潮，強浪拍打沿岸。ABC7電視台引述家屬貼文報導，皮包被發現時纏著海草，拉鍊卡住，得借助工具才能打開。

朴世娜居住於聖布魯諾（San Bruno），在灣區長大，2024年自聖路易奧比斯波理工州大化學系畢業，之後從事化學工作。據友人在公開募款頁上的說法，11月8日晚間，朴世娜與五名友人在黑豹州立海灘一處天然岩拱的另一側聚會。包括她在內的四人試圖穿過岩拱返回時遇上大浪，三人脫險，朴世娜被捲入海中。

美國海岸防衛隊出動直升機和救生艇，搜尋約95平方哩後，於9日下午暫停積極搜救；家屬之後仍自行沿岸尋找。朴世娜母校聖路易奧比斯波理工州大的學生媒體《Mustang News》引述她的前室友克拉克（Abby Clark）說，朴父開車沿海岸尋找，途中在熱門衝浪地點和商家停留，請當地人幫忙留意。

搜救初期，州立公園巡護員曾找到朴世娜的鞋子，以及原本掛在皮包上的吊飾。皮包尋獲前，家屬已因海況轉差，暫停志工在黑豹海灘附近的搜尋。

據地方媒體《Lookout Santa Cruz》報導，40多名親友曾在聖荷西一間教會聚會，為朴世娜祈禱並分享回憶。父親提及，事發前兩三周，女兒邀他一起去上皮拉提斯課，還特地替他準備止滑襪，做起動作來，他覺得很吃力，女兒卻做得輕鬆許多。一名從幼稚園就認識她的好友則記得，兩人在海灘聚會那天聊到未來，朴世娜說，她想去日本大阪旅行，也想有一間自己的房子、養一隻狗。