東灣區域公園管理局推出「綠色星期五」活動，邀民眾在感恩節隔天走進公園，參加解說健行及志工植栽。（翻攝自東灣區域公園管理局官網）

AI摘要 文章摘要整理： 感恩節長周末，東灣區域公園管理局在佛利蒙郊狼山公園推出濕地健行、親子認識小動物與步道尋火雞等活動，周五並免停車費。

感恩節 假期，除了逛街找折扣，還可以到濕地走一趟。東灣區域公園管理局27日推出「綠色星期五」（Green Friday）系列活動。佛利蒙的郊狼山區域公園（Coyote Hills Regional Park）以濕地健行揭開長周末序幕，周六帶孩子認識小動物，周日再由公園解說員帶隊，沿步道尋找火雞的蹤跡。

周五（27日）的「綠色星期五」活動包括解說健行及志工植栽，公園管理局當天也免收停車等費用。郊狼山區域公園安排全長約兩哩、難度中等的健行路線，從濕地走上山坡，沿途經過碎石路與木棧道，累計爬升約200呎。

周六（28日）上午11時至中午12時，園方安排「小動物星期六」（Small Animal Saturday），帶孩子認識昆蟲、青蛙、魚類及小型哺乳動物。活動在遊客中心集合，無須事先報名。

感恩節餐桌上的主角，到了周日也不缺席，成了民眾在步道上尋找的對象。29日上午10時至11時30分，園方將舉辦「步道尋火雞」（Turkeys on Trails），由解說員帶領民眾沿步道尋找火雞，並介紹牠們的生活習性。活動同樣在遊客中心集合，可直接到場參加。

周五的停車費減免僅限當天，周六、周日照常收費，每車5元。園方提醒，孩童須由家長陪同參加，並建議穿著適合步行的鞋子，自備飲水及防曬用品。