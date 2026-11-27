灣區醬料品牌DOU創辦人陳樂（左）與Netflix實境秀「璀璨帝國」女星Kelly Mi Li（右），在舊金山大統華超市展示合作推出的火鍋醬料組。（主辦單位提供）

AI摘要 文章摘要整理： 灣區老字號聯合牌攜手Netflix女星Kelly Mi Li與新品牌DOU，推出三款組合火鍋醬料，並在舊金山大統華新店試吃販售。

歲暮冬冷，熱騰騰的火鍋成為親友團聚的好選擇！灣區 傳承三代的「聯合牌」醬料家族，透過新品牌DOU攜手Netflix 實境秀「璀璨帝國」（Bling Empire）女星Kelly Mi Li，推出結合芝麻醬、芝麻油及大蒜辣醬的火鍋醬料組，並在日前於舊金山 新開幕的大統華超市（T&T）舉辦試吃活動。

這套火鍋醬料組原價24.99元，門市黑五優惠價18.88元，預計持續至27日（實際優惠期限以店家公告為準）。

DOU創辦人陳樂（Felicity Chen）表示，Kelly籌備火鍋談話節目「Stir the Pot」時，團隊主動聯繫DOU，她當時第一個反應就是：「吃火鍋怎麼可以沒有麻醬？」雙方因此展開合作。

恰逢大統華舊金山新店開幕，店方計畫在年底推廣火鍋，提出將醬料組合包裝成禮盒的構想。陳樂說，幾個機會恰好在同一時間出現，於是順勢串聯，並由擔任設計師的丈夫協助完成包裝設計。

這套組合包含三款不同品牌的醬料，分別是老字號聯合牌的純芝麻醬、DOU的芝麻油，以及Kelly旗下品牌Hot Jiang的大蒜辣醬。芝麻醬提供濃郁口感，芝麻油增添香氣，大蒜辣醬則選用加州不同種類的新鮮辣椒製作，特別加強蒜香與酸味，並可依喜好調整辣度。

火鍋醬料組結合三個品牌產品，包括DOU芝麻油（左）、老字號聯合牌純芝麻醬（中），以及Kelly Mi Li旗下品牌Hot Jiang大蒜辣醬（右）。（記者王湘涵╱攝影）

陳樂解釋，傳統火鍋沾醬常需另外加入蒜、蔥或帶酸味的調味料，因此這次特別調整大蒜辣醬的風味，讓三款混合後不必另外調味，就能直接享用。

這套組合也呼應Kelly主持的「Stir the Pot」。節目邀請來賓邊吃火鍋邊聊天，隨著訪談進行，火鍋也逐漸加辣。觀眾如今也能在家調配相似的沾醬，體驗節目中的火鍋滋味。

「璀璨帝國」女星Kelly Mi Li主持的火鍋談話節目Stir the Pot，結合美食與名人訪談。近期她與灣區醬料家族聯手推出火鍋醬料組。（GoldenTV節目宣傳照）

陳樂表示，近年觀察到不少亞裔及在美出生的華裔家庭，感恩節也會選擇吃火鍋。從感恩節、聖誕節到跨年，加上天氣轉冷，火鍋很適合親友共享。她自己喜歡在沾醬中加入香菜、蔥，甚至切碎的西洋芹，增添爽脆口感。陳樂還分享，一名原本從未吃過火鍋的美國朋友，最近從洛杉磯來到灣區，因團隊連日準備試吃活動，短短三天便吃了三次火鍋，意外愛上這道亞洲料理。

現場一名試吃民眾表示，三款醬料混合後香氣濃郁，尤其喜歡芝麻油的香味，辣度溫和，甚至可以再辣一些。另一名平時不吃辣的民眾，選擇芝麻醬搭配芝麻油，稱讚芝麻香氣十足，也發現不加習慣使用的沙茶醬，同樣別有風味。

DOU創辦人陳樂（左一）與購買火鍋醬料禮盒的顧客在舊金山大統華超市合影。（記者王湘涵╱攝影）