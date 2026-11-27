一名舊金山乘客在Waymo計程車上發現一把上膛手槍，致電客服後竟被誤認是持槍者。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山乘客史卡利亞搭乘Waymo時發現車內有已上膛手槍，雖成功通報並移除武器，卻在客服溝通中一度被誤認為持槍者，最後僅獲2次免費乘車補償。

搭乘Waymo 的乘客有時會不小心將錢包或行李遺落在車上，但舊金山 一名乘客卻發現了一樣令人吃驚的東西：一把上膛手槍。

舊金山紀事報報導，上周，乘客史卡利亞（Stefano Scalia）在舊金山北灘（North Beach）坐上Waymo自駕計程車返家，上車後隨手將包包放在身旁座位上時，發現底下似乎有東西。起初，他以為是一個造型打火機，沒想到仔細一看，竟然是一把已上膛的柯特.25（Colt .25）手槍。

作為一位搭乘過Waymo超過800次的乘客，史卡利亞過去曾在車內發現許多奇怪的物品，像是帽子、化妝包、毒品，甚至是捲好的大麻菸，但他萬萬沒想到，竟然會發現一把槍。

恰巧的是，史卡利亞本身是一名槍械指導員。於是，他小心將手槍內的子彈取下，並立即致電Waymo客服。他表示，只要有人稍微扣下扳機，這把槍隨時會走火。

然而，史卡利亞在與Waymo客服溝通的過程中發生一連串誤會，他差點被誤認為是持槍者。

史卡利亞回憶，自己試圖向客服人員說明當時的情況，對方卻告訴他Waymo車內禁止攜帶槍枝，後來到場的一名Waymo主管最初也做出錯誤的判斷。這名主管對他說：「我要報警，告訴警方你帶槍上車。」

史卡利亞當時非常擔心，深怕警方到場後，會以為他是犯罪嫌疑人。他要求這名主管務必向警方說明清楚這把槍並不屬於他，而且他身上沒有攜帶任何武器。他下車後更主動撥打911報案。

根據Waymo的說法，客服團隊將史卡利亞的來電轉接給一位「事件應變專員」，這名專員與史卡利亞進行了溝通，釐清了事件發生的經過，並向他保證，一旦警方獲報介入，他不會因此被牽連到任何犯罪行為中。

Waymo發言人在發給紀事報的聲明中說：「我們感謝該乘客向我們的團隊通報此事，並與我們配合，確保武器被安全移除。」

Waymo尚未公開指出將槍枝遺留在車內的乘客身分。不過，該公司人員表示，他們已查詢了相關資料，找出了該趟行程的帳戶持有人，並採取了適當的措施。

不過，史卡利亞表示，比起發現槍枝這件事，讓他較不滿的是Waymo高層始終沒有出面聯絡他，他只收到一封來自Waymo的電子郵件，提供他兩次免費乘車作為補償。史卡利亞認為，這樣的回應「很沒有誠意」。

於是，史卡利亞現在不再搭乘Waymo，改搭Uber。他說：「有司機可以聊聊天感覺還不錯。」