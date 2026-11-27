藍帶廚師廖若庭教大家用感恩節吃剩的火雞肉和配菜做成一人份的小焗烤，取名「一口感恩節」。出爐後，表面的乳酪烤成金黃色。（翻攝自《Miggi廚房》）

AI摘要 文章摘要整理： 藍帶廚師廖若庭示範把感恩節剩下的火雞與配菜分層入碗、加蛋與乳酪烘烤，變成方便又精緻的一人份「一口感恩節」。

感恩節 大餐吃到最後，火雞還剩半盤，地瓜泥、蔓越莓醬也各剩一點。隔天打開冰箱，看到同一桌菜，是不是還沒加熱就有點膩了？藍帶廚師兼侍酒師廖若庭（Migi Demeyer）分享一個做法，把剩下的火雞肉和配菜分層鋪進小瓷碗，中間打一顆蛋，撒上乳酪絲送進烤箱，做成一人一份的小焗烤，她把這道料理叫作「一口感恩節」。

廖若庭建議使用可進烤箱的小瓷碗容器，先將麵包切片墊在碗底，鋪上烤火雞搭配的填餡，再加一層地瓜泥，接著將剩下的火雞肉切成小丁，鋪在地瓜泥上，加一點蔓越莓醬和火雞肉汁醬（gravy），再撒些巴西里（parsley）提香。

接著在每碗食材中央挖個淺凹槽，打一顆雞蛋，讓蛋黃留在中心。表面鋪上刨好的乳酪絲，最後淋少許鮮奶油。烤箱預熱至華氏375度（約攝氏190度），烤約20分鐘。

廖若庭將火雞肉和配菜分層鋪進可進烤箱的小瓷碗，再在中央挖個小凹槽，打入雞蛋。（翻攝自《Miggi廚房》）

出爐後，舀開金黃的乳酪，一匙就能吃到火雞肉、甜甜的地瓜泥和帶點酸甜的蔓越莓醬。今年感恩節吃完大餐，不妨把剩下的火雞和配菜冷藏起來，隔天變身成一人份的精緻料理，烤出自己的「一口感恩節」。

廖若庭將火雞肉和配菜分層鋪進可進烤箱的小瓷碗，再在中央挖個小凹槽，打入雞蛋。（翻攝自《Miggi廚房》）

兩份「一口感恩節」焗烤出爐。廖若庭示範以華氏375度（約攝氏190度）烤約20分鐘。（翻攝自《Miggi廚房》）