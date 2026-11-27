感恩節火雞吃不完 藍帶廚師教你剩食變身一口焗烤新料理
藍帶廚師廖若庭示範把感恩節剩下的火雞與配菜分層入碗、加蛋與乳酪烘烤，變成方便又精緻的一人份「一口感恩節」。
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藍帶廚師廖若庭示範把感恩節剩下的火雞與配菜分層入碗、加蛋與乳酪烘烤，變成方便又精緻的一人份「一口感恩節」。
感恩節大餐吃到最後，火雞還剩半盤，地瓜泥、蔓越莓醬也各剩一點。隔天打開冰箱，看到同一桌菜，是不是還沒加熱就有點膩了？藍帶廚師兼侍酒師廖若庭（Migi Demeyer）分享一個做法，把剩下的火雞肉和配菜分層鋪進小瓷碗，中間打一顆蛋，撒上乳酪絲送進烤箱，做成一人一份的小焗烤，她把這道料理叫作「一口感恩節」。
廖若庭建議使用可進烤箱的小瓷碗容器，先將麵包切片墊在碗底，鋪上烤火雞搭配的填餡，再加一層地瓜泥，接著將剩下的火雞肉切成小丁，鋪在地瓜泥上，加一點蔓越莓醬和火雞肉汁醬（gravy），再撒些巴西里（parsley）提香。
接著在每碗食材中央挖個淺凹槽，打一顆雞蛋，讓蛋黃留在中心。表面鋪上刨好的乳酪絲，最後淋少許鮮奶油。烤箱預熱至華氏375度（約攝氏190度），烤約20分鐘。
出爐後，舀開金黃的乳酪，一匙就能吃到火雞肉、甜甜的地瓜泥和帶點酸甜的蔓越莓醬。今年感恩節吃完大餐，不妨把剩下的火雞和配菜冷藏起來，隔天變身成一人份的精緻料理，烤出自己的「一口感恩節」。
可把剩下的火雞肉、地瓜泥、蔓越莓醬和肉汁分層裝入可烤的小瓷碗，中間打入雞蛋，再鋪上乳酪絲與少許鮮奶油，烤成一人份焗烤。 先以麵包切片墊底，再放填餡與地瓜泥，接著鋪上切小丁的火雞肉，加入蔓越莓醬和gravy，最後撒巴西里、打蛋並覆上乳酪絲。 烤箱先預熱至華氏375度、約攝氏190度，將組好的小瓷碗放入烤約20分鐘，直到表面乳酪金黃即可出爐享用。
精華 FAQ
可把剩下的火雞肉、地瓜泥、蔓越莓醬和肉汁分層裝入可烤的小瓷碗，中間打入雞蛋，再鋪上乳酪絲與少許鮮奶油，烤成一人份焗烤。
先以麵包切片墊底，再放填餡與地瓜泥，接著鋪上切小丁的火雞肉，加入蔓越莓醬和gravy，最後撒巴西里、打蛋並覆上乳酪絲。
烤箱先預熱至華氏375度、約攝氏190度，將組好的小瓷碗放入烤約20分鐘，直到表面乳酪金黃即可出爐享用。
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