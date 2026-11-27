駐舊金山台北經濟文化辦事處26日舉辦感恩節文化交流餐會，台灣留學生在自助餐桌前取餐。桌上備有烤火雞、三明治和南瓜造型甜點，節慶感十足。（記者王湘涵/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 駐舊金山經文處在感恩節舉辦餐會，陪台灣留學生過節，並藉由資訊分享與交流活動，協助學生認識社群、產業與未來發展機會。

駐舊金山 台北經濟文化辦事處在26日感恩節 當天，於辦事處舉辦感恩節文化交流餐會，邀台灣留學生 同桌過節。桌上備有烤火雞、火雞填餡、南瓜、馬鈴薯泥、蔓越莓醬和肉汁（gravy），還有應景的南瓜派及南瓜造型甜點。

今年是經文處第二年舉辦感恩節餐會。處長伍志翔說，辦餐會的念頭來自自己在波士頓留學的經驗。每到感恩節，美國同學多半回家，有些國際學生結伴出遊，留在當地的人有時難免覺得孤單。來到灣區後，他想到從台灣來念書、家人不在身邊的學生，希望感恩節當天有個地方，讓大家坐下來吃頓飯，感受回家過節的氣氛。他也感謝辦事處同仁在假日到場，陪學生一起過節。

伍志翔說，和幾名學生聊過後，發現他們對灣區的台灣社群和商界所知有限，因此他希望藉餐會讓不同學校的學生認識彼此，讓學生多認識在地產業界人士，為日後回台或留美發展多添一些人脈。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔說，辦餐會的念頭源於自己在波士頓留學、感恩節時同學各自返家或出遊的經驗，希望帶給遊子「家的感覺」。（記者王湘涵/攝影）

會中介紹經濟組的台灣企業人才媒合資訊、教育組的台灣獎學金與華語文獎學金，以及赴台教英語的機會，也分享觀光組的線上活動和僑委會i僑卡資訊。領務組則示範如何透過互動網頁查詢成績單驗證所需文件及規費。

矽谷台美產業科技協會（TAITA-SV）會長劉嘉寧到場，介紹協會如何串聯台美產業與人才，並分享獎學金資訊，邀請學生與不同領域的前輩交流。羅倩如則介紹藝文活動及相關實習機會，鼓勵有興趣的學生與她聯繫。

與會學生來自柏克萊加大、舊金山州大、史丹福大學、舊金山藝術大學及聖塔克魯茲加大。各校學生在餐桌上聊天交流，現場也有人唱卡拉OK、打桌球或玩投籃機，氣氛十分融洽。

首次參加餐會的Aaron和Alexander，一人從學生會臉書看到消息，另一人收到學姊轉寄的電郵。兩人到了現場，才驚喜認出對方是小學同學，自六年級畢業後，他們已有十多年沒見面。

來美剛滿一年的Joyce坦言「滿想家的」。她說，感恩節通常是家人團聚的日子，在海外念書，能和大家坐下來一起吃飯，也有了團聚的感覺。

舊金山經文處26日舉辦感恩節文化交流餐會，處長伍志翔（前排中央）與各校台灣留學生及與會人士合影。（記者王湘涵/攝影）