舊金山根據加州艾利斯法案被迫搬遷租客補償金提高25%，每人多獲2777美元。（記者李怡/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山市府調高艾利斯法案下的搬遷補償金25%，並加碼法律援助，以因應房租上升與租客被迫遷出的壓力。

在舊金山 房租持續上漲、租客 住房壓力日益增加的背景下，舊金山市長羅偉日前簽署一項保障租客權益的新法，將房東依據加州「艾利斯法案」（Ellis Act）要求租客搬遷時，必須支付的搬遷補償金提高25%，相當於每名符合資格的租客可多獲2777美元，以緩解租客被迫搬家、重新尋找住所所面臨的經濟壓力。

根據加州艾利斯法案，允許房東以「徹底退出住宅租賃市場」（例如整棟出售或改建）為由，終止所有租客的租約，並依法要求租客搬離住宅，即使租客沒有拖欠房租或違反租約，也可能因此失去原有住所。這類搬遷對長年居住在租金 管制公寓內的市民影響尤其明顯。

對不少舊金山居民而言，搬家不僅意味著要支付搬運費、新住所押金及首月房租，更大的壓力是難以在同一社區找到價格相近的住房。一些已在原住所居住十幾年甚至數十年的長者及低收入家庭，一旦被迫搬離，可能再也無法負擔原本熟悉社區的租金。

此次補償金調漲，是羅偉政府今年9月推出的「房租緊急應對方案」（Rent Emergency Package）的一部分。市府希望透過提高搬遷補償、擴大法律援助及加強租客權益保障等措施，降低居民因住房成本上升而被迫離開舊金山的風險。

市府估計，此次調整，個人補償金由原本（2026年3月至2027年2月期間）每名被迫遷租客約1萬1110元，調升 25%後將增加至約1萬3888元。每戶最高補償總額上限，從原本的約3萬3330元提高至約4萬1664元。

隨著人工智慧（AI）產業快速發展，不少科技企業及從業人員重返舊金山，住房需求也隨之增加。當地媒體今年9月報導，舊金山房租中位數較去年同期上漲逾25%，驅逐租客的通知數量也明顯增加。

除提高搬遷補償金外，市府近期還宣布增加300萬美元經費，用於擴大面臨驅逐的租客法律援助服務，預計可額外協助約400戶家庭。

值得注意的是，此次補償金調漲主要適用於依據艾利斯法案被迫搬遷的合資格租客，並非所有遭遇驅逐或搬家的租客都能獲得這筆補償。收到搬遷通知的市民，可向舊金山租務委員會（Rent Board）或租客法律援助機構諮詢，了解自身權益及適用的補償標準。