一名少年在槍擊事件中倖存，因無人照料、無處可去，在醫院待了超過475天。示意圖。（取自Pexels）

AI摘要 文章摘要整理： 14歲少年賈羅尼槍案倖存後，因缺乏安全照護與安置選擇，在醫院與復健機構間反覆滯留，折射出美國兒童「社會性留院」的沉重成本與制度困境。

2023年6月，14歲少年賈羅尼（Jaloni）在一場槍戰中受傷，子彈貫穿了他的右臂和右胸，一路穿透了他的軀幹。他回憶，住院的第一晚，他完全動彈不得，唯一的念頭就是要活下去。

凱瑟家庭基金會新聞（KFF Health News）報導，在現實中，賈羅尼是個夾在兩個世界之間的少年。在朋友眼中，他曾是個無所畏懼、敢於冒險的人，甚至懂得如何行竊而不被逮住。但在醫院裡，他卻成了一個需要祖母安撫的孩子。祖母告訴他，一切都會沒事，只要出院了，生活總會好轉。

三周後，賈羅尼出院轉往復健機構，隨後便返家休養。回到家後，他的母親和祖母為了照顧他備感吃力，因為他已離不開輪椅。母親因需要賺錢養家，無法全天候提供照護，年邁的祖母後來也於2024年過世。

然而，根據醫療紀錄，在接下來三年裡，賈羅尼在SSM Health Cardinal Glennon兒童醫院住了超過475天，有些時候不是因為他需要醫院提供的醫療服務，而是因為他沒有安全且有人照料的地方可去。

和全美成千上萬名兒童一樣，賈羅尼經歷了所謂的「社會性留院」（social stay），也被稱為「住院滯留」（hospital boarding），即兒童因非醫療必要的原因滯留在醫院內。這種現象已成為全美各地一項代價高昂且難以解決的問題。

由於缺乏合適的寄養家庭，導致患有心理健康問題、慢性身體疾病，或因身心障礙而需要特殊照護安排的兒童，經常被迫滯留在醫院裡。明尼蘇達州一項研究顯示，2017年時，若讓一名患有複雜醫療狀況的兒童滯留在醫院，每天的成本約為3932元。

目前並不清楚賈羅尼的住院天數中，有多少屬於「醫療上非必要」，也不清楚這些額外住院天數產生了多少費用，SSM Health拒絕針對賈羅尼住院的細節發表評論。

SSM Health發言人夏普-泰勒（Liz Sharpe-Taylor）在聲明中表示，該醫療體系致力實踐其「服務有需要者」的使命。她指出，當「病人因缺乏出院安置選擇而被迫繼續留院時，像我們這樣的醫院，往往必須承擔龐大且無法獲得補償的成本負擔。」