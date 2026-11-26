舊金山當局繪製了素描畫像，籲請公眾協助確認在SoMa人行道上被發現身亡亞裔男子的身分。（舊金山警方提供）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山SoMa區11月18日發現一名疑似60歲亞裔男子死亡，法醫尚未確認其身分，現已公布素描並請民眾協助指認。

舊金山 紀事報報導，舊金山法醫正呼籲公眾協助確認一名疑似亞裔 男子的身分，該男子上周在SoMa區的人行道上被發現死亡。

據舊金山首席法醫辦公室稱，11月18日，這名男子在Folsom街1350號外（位於第10街和Dore街之間）被發現時已無生命體徵。一名路人撥打了急救電話，該男子被宣布當場死亡。

據描述，該男子外貌似亞裔，約60歲，黑髮棕眼。身高5呎10吋，體重約159磅。法醫辦公室稱，他上頜僅剩一顆牙，下頜也僅剩一顆牙。死因和死亡方式尚待確定。

當地商戶向調查人員表示，該男子經常出沒於該區域，但法醫人員尚未能通過常規調查手段確定其身分。

法醫辦公室表示，通常可通過政府簽發的身分證件、指紋比對、證人訪談及DNA檢測，在24小時內確認死者身分。

但在本案中，上述努力均未成功確認其身分。

舊金山警方的一名素描畫家繪製了該男子的素描畫像，當局已於周二（24日）公布了該畫像。

任何可能知曉其身分的人士，請致電415-641-2220聯繫法醫辦公室調查科，或發送電子郵件至[email protected]。調查人員要求來電者和發郵件者註明案件編號2026-1258。