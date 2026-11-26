今年稍早，獸醫發現莫哈維的脊椎出現病變。飼育團隊持續觀察數月，見病情已影響牠的生活品質，決定為牠施行安樂死。（取自舊金山動物園）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山動物園最高齡動物、79歲陸龜莫哈維因脊椎病變被安樂死，牠長年擔任動物大使，也見證加州沙漠陸龜族群日益稀少與保育壓力。

舊金山 動物園年紀最大的動物、79歲沙漠陸龜「莫哈維」（Mojave）離世。近30年來，數以千計的遊客透過園內的「野生動物劇場」和「自然步道」活動認識牠，也藉此了解加州 沙漠裡這種日益少見的陸龜。

園方在社群媒體 表示，今年稍早，獸醫透過電腦斷層掃描發現莫哈維的脊椎出現病變。飼育員與獸醫團隊持續觀察數月，見病情已影響牠的生活品質，決定為牠施行安樂死。莫哈維離世前，園方人員陪在牠身邊，向這位老夥伴道別。

莫哈維自1997年起住在園內的科雷特動物救援與保育中心（Koret Animal Rescue and Conservation Center），長年擔任「動物大使」。除了遊客，許多園區員工和義工也是透過牠，認識沙漠陸龜在生態系統中扮演的角色。這種陸龜是加州沙漠的關鍵物種，也是加州的州爬行動物。

據洛杉磯時報報導，約80年前，莫哈維沙漠海拔3000呎以下的地帶幾乎處處可見陸龜，每平方哩可有數百隻。如今，在加州劃定的復育區以外，多數族群每平方哩僅剩兩、三隻成龜。雌雄陸龜連找到彼此都愈來愈難，繁殖也隨之受影響。

加州和聯邦政府分別於1989年及1990年將莫哈維沙漠陸龜列為受威脅物種，但族群數量持續減少。2022年，三個保育團體向加州漁獵委員會請願，要求將牠們的保育等級提升至「瀕危」，去年獲得批准。州府發言人凱勒姆（Krysten Kellum）告訴全國公共廣播電台（NPR），這項決定「凸顯了陸龜保育工作的迫切性」，也有助爭取更多保育資源。

不過，聯邦政府裁減聯邦人力、凍結經費，讓保育工作的前景增添變數。

在南加州，研究人員仍持續追蹤一批已重返野外的幼龜。2024年，聖地牙哥動物園野生動物聯盟等機構合作，將70隻莫哈維沙漠陸龜野放至愛德華茲空軍基地內的原生棲地。這批幼龜在野放前先後接受室內及戶外飼育，以提高存活率。研究人員除了追蹤牠們的健康狀況，也觀察牠們能否自行挖洞，或改造既有洞穴棲身。